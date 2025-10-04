Habertürk
Habertürk
        Haberler Spor Futbol Süper Lig Galatasaray Galatasaray bu sezon ligde ilk kez puan kaybetti - Galatasaray Haberleri

        Galatasaray bu sezon ligde ilk kez puan kaybetti

        Galatasaray, Beşiktaş beraberliğiyle Trendol Süper Lig'de bu sezon ilk kez puan kaybı yaşadı.

        Giriş: 04.10.2025 - 22:09 Güncelleme: 04.10.2025 - 22:09
        Galatasaray bu sezon ligde ilk kez puan kaybetti!
        Trendyol Süper Lig’in 8. haftasında Galatasaray, RAMS Park’ta Beşiktaş ile karşılaştı. Mücadelede 10 kişi kalan ve 1-0 da geriye düşen sarı-kırmızılılar, sahadan 1-1 beraberlikle ayrıldı.

        Bu maça kadar ligde 7’de 7 yapan Aslan, böylece bu sezon ligde ilk kez puan kaybetti.

        Galatasaray, milli maçlar için verilen araya 22 puanla lider olarak girdi. Sarı-kırmızılılar, 9. haftada deplasmanda Başakşehir ile oynayacak.

