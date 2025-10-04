Galatasaray bu sezon ligde ilk kez puan kaybetti
Galatasaray, Beşiktaş beraberliğiyle Trendol Süper Lig'de bu sezon ilk kez puan kaybı yaşadı.
Trendyol Süper Lig’in 8. haftasında Galatasaray, RAMS Park’ta Beşiktaş ile karşılaştı. Mücadelede 10 kişi kalan ve 1-0 da geriye düşen sarı-kırmızılılar, sahadan 1-1 beraberlikle ayrıldı.
Bu maça kadar ligde 7’de 7 yapan Aslan, böylece bu sezon ligde ilk kez puan kaybetti.
Galatasaray, milli maçlar için verilen araya 22 puanla lider olarak girdi. Sarı-kırmızılılar, 9. haftada deplasmanda Başakşehir ile oynayacak.