Galatasaray'da başkanlığa altı aday!

Galatasaray, 19 Haziran'da seçimli olağan genel kurula gidiyor! Sarı-kırmızılı camiada altı başkan adayı, yönetim, disiplin, sicil ve denetim kurulu listelerini oluşturarak divan kuruluna teslim etti. 19 Haziran'daki seçimde Burak Elmas, Eşref Hamamcıoğlu, Işın Çelebi, Metin Öztürk, İbrahim Özdemir ve Yiğit Şardan başkanlık için yarışacak.

BURAK ELMAS: ŞARTLAR NE OLURSA OLSUN MÜCADELEDEN ASLA VAZGEÇMEYECEĞİZ

Galatasaray Kulübünün 19 Haziran'da yapılacak seçimli olağan kongresinde başkan adayı olan Burak Elmas, listelerini divan kuruluna verdi. Türk Telekom Stadı'na gelen Burak Elmas, 44 kişiden oluşan yönetim, denetim, sicil ile disiplin kurulu aday listelerini divan kuruluna teslim etti. Burak Elmas, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, Galatasaray'ın aydınlık geleceği için mücadele verdiklerini dile getirerek, "Maalesef hukuksuz şekilde, hazırlanmamış adaylara imkan sağlama adına iptal edilen seçim için mecburen tekrar imzalarımızı ve listemizi teslim ettik. Şartlar ne olursa olsun, tarih ne olursa olsun bu mücadeleden asla vazgeçmeyeceğiz. Galatasaray'ın geleceği için belki de tarihinin en önemli seçimlerinden birine şahit olacağız. Galatasaraylıların da zaten olan biteni, alınan kararların arkasındaki niyetleri çok iyi anladığını görüyor ve ümit ediyorum." diye konuştu.

Burak Elmas'ın sunduğu aday yönetim kurulu listesinde Ali Polat Bengiserp, Mehmet Remzi Sanver, Başak Karaca, Bikem Ardakoç Kanık, Turhan Özen, Burçak Emre Zorlu, Şükrü Köksal Ünlü, Rezan Epözdemir, Mustafa Özgür Kalelioğlu ve Özgür Işıtan Gün yer aldı. Yedek yönetim kurulu listesi ise İbrahim Reha Keskin, Selim Sefada, Abdulvahap Gazi Tanrıverdi, Mehmet Polat Kalafatoğlu ve Ahmet Ozan Şener'den oluştu.

IŞIN ÇELEBİ: KUZEY KORE'NİN YÖNETİMİ GİBİ KAPALI BİR YÖNETİMLE KONGREYE GİDECEĞİZ

Galatasaray Kulübünün 19 Haziran'da yapılacak seçimli olağan kongresinde başkan adayı olan Işın Çelebi, listelerini divan kuruluna verdi. Türk Telekom Stadı'na gelen Çelebi, 44 kişiden oluşan yönetim, denetim, sicil ile disiplin kurulu aday listelerini divan kuruluna teslim etti. Kulübün üye ve mali yapısıyla ilgili son durumun kendileriyle paylaşılmadığını aktaran Çelebi, şunları kaydetti:

"Kulübe yeni üye olan arkadaşların listesini bilmiyoruz. Yeni üye olan arkadaşlar genel kuruldan geçmediler. Mali kongre yapılamadı ve ibra olunamadı. Bütün bu süreçlere neden olan arkadaşlar yeniden yönetim kurullarına aday oluyorlar. İbra olmamış ve her şeyi gizleyen arkadaşlar yeni yönetim kurullarına aday olmayı içlerine sindiriyorlarsa, ben Galatasaray'ın geleceğinden daha çok endişe ederim. Son 1-2 yılda üye olan hiç kimseyi bilmiyoruz. Hiçbir mali rakamın içeriğini bilmiyoruz. Her şey gizli saklı. Kuzey Kore'nin yönetimi gibi kapalı bir yönetimle kongreye gideceğiz. Böyle bir genel kurul benim gördüğüm kadarıyla parçalanmışlığı arttıracak. Bunun da gelecek için büyük sıkıntı olacağını düşünüyorum."

Işın Çelebi'nin yönetim kurulu listesinde, Denizhan Ege, Can Çobanoğlu, Metin Tayfun İşeri, Ülkü Özcan, Münif İhsan Koz, Fatma Vildan Yirmibeşoğlu, Taylan Aksoy, Alex Cem Üster, Ahmet Kayhan, Canan Dilara Kızılyalın Uç, Mehmet Akif Aygün, Mesut Geniş, Mustafa Şimşek, Nevzat Görkem Boroğlu ve Mehmet Şir yer alıyor.

EŞREF HAMAMCIOĞLU: SEÇİM İPTALİ KEYFİ KARARDI

Galatasaray Kulübünde başkan adaylarından eski divan kurulu başkanı Eşref Hamamcıoğlu, 44 kişiden oluşan kurul listelerini divan kuruluna verdi. Türk Telekom Stadı'na gelen Hamamcıoğlu, 44 kişilik yönetim, denetim, sicil ve disiplin kurulu aday listelerini, divan kurulu kıdemli başkan yardımcısı Aykutalp Derkan'a teslim etti. Salgın koşullarının haziran ayında da devam etmesinin beklendiğini aktaran Eşref Hamamcıoğlu, şunları kaydetti:

"Haziran ayında seçimlerin riskli olacağı bir gerçek. Seçime katılacaklar, seçimde çalışacaklar için risk olacaktır. Ayrıca katılım düşük olabilir. Ancak seçim kararı ilan edildiğinde de aynı şartlar vardı. Yönetim kurulu, pandemi nedeniyle seçimin iptal gerekçesini keyfi karardan ziyade mutlaka İçişleri Bakanlığının bir genelgesine veya Valiliğin bir yazısına dayandırarak almalıydı. Camiadaki sıkıntı buradan çıkıyor. Bu, keyfi bir karardır. Yönetim kurulu üyelerinin istifa ederek gösterdiği tepki de bunun en büyük göstergesidir. Bundan en çok şikayet eden sevgili Abdurrahim Albayrak, haziranda seçimi yaptıracağını söylüyor ama iptal kararının altında imzası olanlardan biri de o. Burada çok büyük bir çelişki var. Camiaya şeffaf olarak mesajın verilmemesi çok sıkıntı oluşturmaktadır."

Galatasaray Kulübünde başkan adaylarından eski divan kurulu başkanı Eşref Hamamcıoğlu, 44 kişiden oluşan kurul listelerini divan kuruluna verdi. Türk Telekom Stadı'na gelen Hamamcıoğlu, 44 kişilik yönetim, denetim, sicil ve disiplin kurulu aday listelerini, divan kurulu kıdemli başkan yardımcısı Aykutalp Derkan'a teslim etti.

Eşref Hamamcıoğlu'nun aday yönetim kurulu listesinde Osman Kocaman, Tuncer Hunca, Gürkan Eliçin, Ahmet Arif Bağlıca, Levent Yaz, Cemal Özgörkey, Cenk Soyer, Cevat Genç, Ahmet Yavuz ve Ecem Tezel Aldanmaz yer aldı. Yönetim kurulu yedek listesi ise Murat Karaman, Yusuf Mutlu Yıldız, Tan Bilge, Mesut Gümüştaş ve Pelin Öztekin'den oluştu.

METİN ÖZTÜRK: İKİ YILDIR SEÇİME HAZIRLANIYORUZ

Galatasaray Kulübünde 19 Haziran'da yapılacak olağan seçimli genel kurul için başkan adaylığını açıklayan Metin Öztürk, adaylık dosyasını teslim etti. Metin Öztürk, yönetim kurulu aday listesindeki üyelerle geldiği Türk Telekom Stadı'nda 44 kişilik yönetim, denetim, sicil ve disiplin kurulu aday listelerini ve imzaları divan kurulu başkanlığına sundu. Metin Öztürk, 2 yıldır seçime hazırlandıklarını ve camianın içinden gelen bir isim olduğunu aktararak, şunları kaydetti:

"Rahmetli kayın pederim Galatasaray Lisesi mezunu. Galatasaray Kulübünün kökü, Galatasaray Lisesi'ne dayanıyor. Ali Sami Yen Bey'in bize işaret ettiği yabancı takımları yenmek. Onun için Şampiyonlar Ligi bizi başka heyecanlandırıyor. Rahmetli babam 30 sene Galatasaray Adası'nın müdürlüğünü yaptı. Her tarafımız Galatasaray'ın değerleriyle dolu. Son dönemde bu kaybolan değerleri yerine getireceğiz ve ekonomiyi ayağa kaldıracağız. İş adamlarından, liseli dostlarımızdan müthiş bir ekip var. Galatasaray taraftarı ve üyesi merak etmesin. 19 Haziran'da özledikleri Galatasaray'ı hem maddi hem de manevi değerleriyle Şampiyonlar Ligi'ne taşıyacak ekip burada."

Metin Öztürk'ün aday yönetim kurulu listesinde Nasuhi Sezgin, Bora İsmail Bahçetepe, Rıza Tevfik Morova, Erol Erkuloğlu, Asena Yılmazkaya Dinçbaylı, İsmail Sarıkaya, Osman Aral, Emre Alkin, Dikran Gülmezgil, Nihat Kırmızı yer alıyor. Öztürk'ün yedek listesinde ise Sencer Seren, Sinan Müderrisoğlu, Halil Cem Burnaz, Tanur Lara Yılmaz, Ethem Baturalp Pamukçu bulunuyor.

İBRAHİM ÖZDEMİR: HİÇ KİMSE GALATASARAY'IN GELECEĞİYLE İLGİLİ ŞÜPHEYE YAKALANMASIN

Galatasaray Kulübünün 19 Haziran'da yapılacak seçimli olağan kongresinde başkan adayı olan İbrahim Özdemir, listelerini divan kuruluna verdi. Türk Telekom Stadı'na gelen Özdemir, 44 kişiden oluşan yönetim, denetim, sicil ile disiplin kurulu aday listelerini divan kuruluna teslim etti. İbrahim Özdemir, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, güzel bir liste oluşturduklarını belirterek, "Uyum içerisinde çalışacak, Galatasaray'ın bütün konularına hakim arkadaşlar. Galatasaray camiasına mahcup olmayız inşallah. Galatasaray'ın bütün meselelerini bilerek geliyoruz. Liseli ve lisesiz ayrımı yapmadan bütünüyle Galatasaray'ı temsil edecek bir liste oluşturduk. Hayırlı olsun. Hiç kimse Galatasaray'ın geleceğiyle alakalı şüpheye kapılmasın. Galatasaray emin ellerdedir. Galatasaray aklı selimdir. Bu aklı selimin seçimlerde galip geleceğine ve birleşmenin inşallah sadıkta olacağına inanıyorum. Diğer aday arkadaşlara başarılar diliyorum." diye konuştu.

Özdemir'in sunduğu aday yönetim kurulu listesinde Mustafa Tanrıyar, Mustafa Keten, Hilmi Develi, Volkan Vural, Cemal Sedat Dayıoğlu, Murat Atay, R. Selim Demir, M. Banu Kavak, Ali Fatinoğlu ve Tamer Koldaş yer aldı. Yedek yönetim kurulu listesi ise Tunç Üner, Reyhan Çelik, Emre Eti, Cenk Gönenç ve Deniz İsmail Aras'tan oluştu.

YİĞİT ŞARDAN: BU KADAR ADAY ÇIKTIĞINA GÖRE YÖNETİM İYİ İŞLER YAPTI HERHALDE...

Galatasaray Kulübünün eski yöneticilerinden Yiğit Şardan, kulübün 19 Haziran'da yapılacak seçimli olağan kongresi için başkan adaylığı başvurusunda bulundu. Adaylara çalışmalarında kolaylıklar dileyen Şardan, "Bu kadar aday çıktığına göre yönetim iyi bir şeyler yaptı herhalde. Galatasaray'ın çok fazla sorunu yok herhalde. O yüzden herkes heyecanla bu işe giriyor. Heyecanı anlarım ama hevesi o kadar anlamıyorum. Çünkü ben aday olmaya karar verdiğimden beri geceleri uyku uyuyamamaya başladım. Önümüzdeki dönemde başkan zor bir görev yapacak. Ona rağmen de bu kadar aday var. Allah hepsine kolaylık versin." ifadelerini kullandı.

Yiğit Şardan'ın sunduğu aday yönetim kurulu listesinde Özcan Çetinsoy, Abdurrahim Albayrak, Murat Yalçındağ, Ahmet Aslan, Ömer Mafa, Mete Serkan Sevim, Dorukhan Acar, Begüm Özkan, Murat Özkaya ve Murat Erkul yer aldı. Yedek yönetim kurulu listesi ise Esen Sirel Ongun, Levent Karadeniz, Abdullah Günhan Aksoy, Kerim Polat ve Hamit Karasu'dan oluştu.