Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
  • Search
  • Menu
Whatsapp Hattı0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
  • Habertürk Android Uygulaması
  • Habertürk iPhone Uygulaması
  • Habertürk Huawei Uygulaması
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
HaberlerFutbolSüper LigGalatasaray
ABONE OL

Metin Öztürk, listesini divan kuruluna teslim etti

Galatasaray Başkan Adayı Metin Öztürk, 19 Haziran’da yapılacak başkanlık seçimi için listesini divan kuruluna teslim etti. Öztürk, seçim tarihiyle ilgili olarak, "Galatasaray’ın seçimi 19 Haziran’da olacak, bu net tarihtir" dedi.

Metin Öztürk, listesini divan kuruluna teslim etti

Galatasaray’da 12-19 Haziran tarihlerinde yapılan başkanlık seçiminde aday olan Metin Öztürk, evraklarını Türk Telekom Stadyumu’nda bulunan divan kuruluna teslim etti.

Daha sonra çıkışta basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Öztürk, "Galatasarayımız için hayırlı olsun. Tüm adaylar hepsi birbirinden değerli. Gördüğünüz gibi hazırız. Buraya yaklaşık sadece 44 kişilik kadromuzla değil, sportif, mağazacılık dahil 80-90 kişi buradayız. Bu ne kadar hazır olduğumuzu gösteriyor. Umarım diğer adaylar da cumaya kadar listelerini verecek ve 19 Haziran’da seçim neticelenecek. Kazanan başkan hızla kolları sıvayacak. Bizim tarafımız çok net. Şu an 12 tane futbolcumuz yok. Kiralıklar gitti, sözleşmesi bitenler gitti. Hocamız yok. Biz gelir gelmez kolları sıvayıp, hocamızı göreve davet edeceğiz. Hızlıca tüm futbolcularımı kampa yetiştireceğiz. Futbolcuları kampa yetiştiremezseniz, şampiyonluk da, Şampiyonlar Ligi’ne kalmak da hayal. Bir 400 milyon daha kaybedersiniz. Galatasaray’ın buna ne sabrı, ne tahammülü, ne enerjisi var. Taraftarımız merak etmesin. Biz 19 Haziran’da geliyoruz. 20 Haziran’da hocamız göreve başlıyor. İnşallah haziran sonuna kadar tüm futbolcu sözleşmelerini bitirmiş olacağız. 2 yıllık bir hazırlığın sonucu, bu Galatasaray’a saygımızın bir ifadesi. Benim kayınpederim Galatasaray Lisesi mezunu. Galatasaray Kulübü’nün kökü Galatasaray Lisesi’ne dayanıyor. Orada Ali Sami Yen Bey’in bize işaret ettiği yabancı takımlara yenmek. Onun için bizi Şampiyonlar Ligi başka heyecanlandırıyor. Onun müziği bile heyecanlandırıyor. Rahmetli babam 30 sene Galatasaray Adası’nın müdürlüğünü yaptı. Bizim her tarafımız Galatasaray’ın değerleriyle dolu. Son dönemde kaybolan bu değerleri yerine getireceğiz ve ekonomiyi de ayağa kaldıracağız. Burada görüyorsunuz, iş adamlarından, liseli dostlarımızdan müthiş bir ekip var. Galatasaray taraftarı, Galatasaray üyesi merak etmesin. 19 Haziran’da bu özledikleri Galatasaray’ı hem maddi hem manevi değerleriyle Şampiyonlar Ligi’ne taşıyacak ekip burada, hazırız" diye konuştu.

"CEBİMİZDEKİ SON KURUŞU VERMEYE GELİYORUZ"

Galatasaray için ne gerekirse onun yapılacağını vurgulayan Metin Öztürk, "2. Başkanımız seçime girmeyeceğini beyan etmişti 29 Mayıs için. Şimdi gireceği gözüküyor. O tarihte bize yaklaşık 200 milyon üstünde bir paraya ihtiyaç olduğunu söyledi. Biz o hazırlığımızı yaptık, geldik. Geri kalanı içeri girince göreceğiz. 200’e değil, 300’e ihtiyaç varsa, 300 için hazırız. 400’e ihtiyaç varsa 400’e hazırız. Biz Galatasaray için ne gerekiyorsa tamamı için hazırız. Biz cebimizdeki son kuruşu vermeye geliyoruz. Yeterki Galatasarayımız hak ettiği yerlerde olsun" şeklinde konuştu.

"GALATASARAY’IN SEÇİMİ 19 HAZİRAN’DA OLACAK, BU NET TARİHTİR"

Seçim tarihi ile ilgili de konuşan Öztürk, "Kulüpler Birliği ile de, diğer kulüplerin yöneticileriyle de, federasyondaki dostlarımla da konuşuyorum. Galatasaray’ın seçimi 19 Haziran’da olacak, bu net tarihtir. Ne Galatasaray’ın ne başka bir takımın başka bir tarihe tahammülü yoktur. Bu tarihte yapılmayan seçimler, Türk futbolunu bitirir. Onun burada soru işareti yok. Galatasaray’ın seçimi 19 Haziran’da Galatasaray Lisesi’nin bahçesinde yapılacaktır" diyerek sözlerini tamamladı.

Metin Öztürk'ün yönetim, denetim, sicil ve disiplin kurulunda bulunan isimler şöyle:

Yönetim: Metin Öztürk, Nasuhi Sezgin, Bora İsmail Bahçetepe, Rıza Tevfik Morova, Erol Erkuloğlu, Asena Yılmazkaya Dinçbaylı, İsmail Sarıkaya, Osman Aral, Emre Alkin, Dikran Gülmezgil, Nihat Kırmızı
Yönetim (Yedek): Sencer Seren, Sinan Müderrisoğlu, Halil Cem Burnaz, Tanur Lara Yılmaz, Ethem Baturalp Pamukçu
Denetim: Turgut Şavlı, Cihan Vural, Fabrizio Casaretto
Denetim (Yedek): Hasan Mehmet Tirali, Mehmet Erdam Aybay, Merve Deniz Örken
Sicil (Asil): Ömer Işıl, Celal Açar, Ferit Volkan, Recai Faruk Gürbüzer, Bülent Güçbilmez, Ekmel Ünlüsan, Murat Demircan
Sicil (Yedek): Mehmet Kamil Kibarer, Berat Uygur, Mustafa Manav
Disiplin: Oğuz Evrenos, Ali Güray Kızılay, Muharrem Remzi Tan, Mehmet Çağatay Altınlı, Haluk Yaşar Yücel, Hakan Ünsaler, Gaye Bumin
Disiplin (Yedek): Fazıl Hortaçsu, Mehmet Sadun Bozok, Celal Canoğuz, Ela Açar, Ali Baran Öztürk

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Serdar Ali Çelikler yazdı: 1 Haziran'ı bekleyelim
FUTBOL1 Haziran'ı bekleyelim
Ağaoğlu'ndan Sörloth açıklaması
FUTBOLAğaoğlu'ndan flaş açıklama!
Ali Akman: "Kader bana bunu yaşatacakmış!"
FUTBOL"Kader bana bunu yaşatacakmış!"
Stuttgart'a transfer olan ümit milli futbolcu Ömer Faruk Beyaz'ın yeni serüven heyecanı
FUTBOLÖmer Faruk heyecanlı!
Lille'de Türk yıldızların şampiyonluk coşkusu!
FUTBOLFransa'da Türk gecesi!
Son dakika haberi Özdemir, lig formatı için yeni planı açıkladı
FUTBOLÖzdemir, lig formatı için yeni planı açıkladı
Nihat Kahveci salladı, Burak Yılmaz yıktı!
FUTBOLNihat salladı, Burak yıktı!
KADERİ TERİM'E BAĞLI! Arda Turan'ın Galatasaray'daki ikinci macerası kısa sürebilir - Spor Haberleri
FUTBOLKaderi Terim'e bağlı!
Guardiola, Agüero'nun Barcelona'ya transfer olacağını açıkladı
FUTBOLGözyaşlarıyla yeni takımını açıkladı!
Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'ndeki muhtemel rakipleri!
FUTBOLİşte Aslan'ın muhtemel rakipleri!