Işın Çelebi, Habertürk Spor'a konuştu: Galatasaray parçalanmasın, birleşelim!

Galatasaray'ın bir numaralı gündem maddesi seçim. 12 Haziran Cumartesi günü yapılması planlanan, yeterli çoğunluk sağlanamadığı takdirde 19 Haziran'da gerçekleştirilecek seçimli genel kurul öncesi başkan adaylarından Işın Çelebi, Haberturk.com Spor Müdürü İnanç Ergülen'e konuştu.

"GALATASARAY'IN AMELİYATA İHTİYACI VAR"

Galatasaray'ın mevcut durumunu masaya yatıran Çelebi, sarı-kırmızılı kulübe acil müdahale yapılması gerektiğini belirtti.

Adaylık sürecini anlatan Çelebi, "Çok büyük bir talep oldu. Herkes ıslak imza topladı. 100 imza gerekiyordu, sadece bir gecede 170 imza toplandı. Ben de Galatasaray'ın içinde olduğu zorlukları görüyorum ve yaşıyorum. Zorluklar karşısında problemi çözebileceğimizi gördük, Galatasaray'ın bir ameliyata ihtiyacı olduğunu düşünüyoruz. Mali ve finansal açıdan bu işin uzmanlarıyız ve bu ameliyatı yapmamız gerektiğinden hareketle aday olmuştuk. Seçim iptal edildi. Yeniden müracaatlar hazırlanıyor. Cuma günü listeler verilecek. Şu anda 250'ye yakın ıslak imza toplandı. Bu sayı 300'ü bulabilir" dedi.

"6 ADAY ÇOK FAZLA. SEÇİME TEK LİSTEYLE GİRİLMESİNİ TEMENNİ EDİYORUM"

Seçime girecek aday sayısının fazlalığına dikkat çeken Çelebi, "Çok büyük bir kamuoyu baskısı karşısında, şartlar beni zorluyor. Arkadaşlarımız çok ısrarcı; fakat 6 aday çok fazla. Bölünmüşlük benim kabul edebileceğim durum değil. Ben birlik ve beraberlik içerisinde Galatasaray'ın tek liste olmasını istiyor ve temenni ediyorum. Türkiye'de bütün kurumlar eğer kendi içinde kavga ediyorsa, çürüyor ve kötü oluyorlar. Bu anlamda Galatasaray da son yıllarda çok ciddi kavgalar içine sürükleniyor. Bu nedenle tek bir listede birleşmemiz gerektiğini düşünüyorum" ifadelerini kullandı.

"BU DAĞINIKLIK VE PARÇALANMIŞLIĞI DOĞRU BULMUYORUM. BİRLEŞMEMİZ LAZIM"

Çelebi sözlerini şöyle sürdürdü: "Bu kadar bölünmüşlük, başkanın 500-600 oyla seçilmesine yol açar. Bu da gücün dağılması anlamına gelir, 'kavganın devamı' demektir. Ben adaylara sizin kanalınızla çağrı yapıyorum; birleşmemiz lazım, tek liste olmamız lazım. Galatasaray birlik, beraberlik içinde tek liste ile devam etmesi lazım. Fedakârlık yapmaya hazırım, arkadaşlarım da hazır. Galatasaray'ın güçlü olması için varız. Bu kadar dağınıklık ve parçalanmışlığı doğru bulmuyorum."

"GALATASARAY'DA KAVGA DÖNEMİ BİTSİN"

Kendisinin başkan adaylığından vazgeçmeye hazır olduğunu belirten Çelebi, "Benim bu birleşme olacaksa, tek liste olacaksa, başkan olmam gerekmez. Bu birleşme olsun diye aday oldum. Gücümüzü birleştirelim, Galatasaray'a huzur ve barış gelsin diye aday oldum. Bu alanda hâlâ çok çalışıyorum. Bu kavganın, bölünmüşlüğün bitmesi için. Ben dışarıda yardımcı olayım, her türlü birikim, deneyim yeni yönetimin emrine vereyim. Listelerde yer almayayım, dışarıdan bir arkadaş, dost olarak yönetimin emrinde olayım. Listelerde olmam doğru değil. Arzu eden varsa olabilir. Bizim burada Galatasaray için çalışmamız lazım" yorumunu yaptı.

"FEDAKÂRLIK YAPMAYA HAZIRIM"

Tek liste çağrısını yineleyen Çelebi, "Birlik, beraberlik içinde tek liste olmayı arzu ediyorum. Ben fedakârlık yapmaya hazırım" ifadelerini kullandı.

"FATİH TERİM KONUSU, YENİ YÖNETİMİN TAKDİRİDİR"

Mevcut başkan Mustafa Cengiz'in Fatih Terim'le yola devam etmeyeceğini duyurması üzerine konuşan Çelebi, "Fatih Terim konusu yeni seçilecek yönetimin takdiri. Bizim ekip olarak hedefimiz Galatasaray'a huzur ve barış gelsin, kavga dönemi bitsin diye uğraşıyoruz" dedi.

CAMİAYA SESLENDİ: "HERKESİN UZLAŞACAĞI BİR İSİM ETRAFINDA BİRLEŞELİM"

Sarı-kırmızılı kulübün üyelerine ve başkan adaylarına seslenen Çelebi, Habertürk aracılığıyla camiaya çağrıda bulundu. 6 adaylı yarışla seçilecek başkanın alacağı oy sayısının düşük olacağına ve bunun yaptırım gücünün kaybolması anlamına geldiğine vurgu yapan Çelebi, "Ben kendi adıma bir talepte bulunmuyorum. Sizin aracılığınızla bütün adaylara çağrı yapıyorum; yarın saat 15.00'te bir araya gelelim, buluşalım, oturup bu meseleyi konuşalım. Nasıl tek adayla gidebiliriz, nasıl birlik, beraberlik içinde olabiliriz. Bu konuda arkadaşlara yardımcı olalım. Herkesin uzlaşacağı başkan etrafında birleşelim. Bütün aday arkadaşlara Habertürk aracılığıyla bir çağrı yapmak istiyorum. 'Ali Sami Yen ruhu' da budur zaten" değerlendirmesinde bulundu.

"LİSTEMDE KADIN VE GENÇLER AĞIRLIKTA"

Yönetim kurulu listesine dair konuşan Çelebi, "Yıllardır tanıdığım arkadaşlar. 10 kişilik yönetim kurulunun üçü kadın. ikisi genç. Kadın ve gençlerin ağırlıklı olduğu liste" ifadelerini kullandı.

"STAT SPONSORLUĞU İÇİN EMIRATES İLE GÖRÜŞÜYORUZ"

Daha önce de Galatasaray'da finansman ve gayrimenkullerden sorumlu ikinci başkan olarak görev yaptığını belirten Çelebi, "O statta aylarca yatıp kalktım. Yönetimimizde Dubai'de yaşayan Ahmet Kayhan diye bir arkadaşımız var. Körfez ülkelerinin finans sistemine yönelik bir üs kurduk. Stadın isim sponsorluğuyla ilgili olarak Emirates'le görüşüyoruz, anlaşma sağlayabilir miyiz diye... Ama birlik ve beraberlik olmazsa ben seçimlere girmemeyi düşünüyorum" dedi.

"300 MİLYON DOLARLIK KAYNAK TEMİN ETTİK"

Seçilmesi durumunda kulübün kısa vadede ihtiyacı olan nakdi desteğe dair de konuşan Çelebi, "Körfez ülkeleri bankalarıyla görüştük, üç bölümde 300 milyon dolar kaynak temin ettik. Raporlamaya hazırlanıyoruz ama bunu Galatasaray Yönetimi, Kuzey Kore gibi hareket ediyor, bilgi akışı sağlamıyor. Çok yanlış. O bakımdan tek liste olup mali kongrenin hızla yapılması ve ibranın gerçekleşmesini arzu ediyoruz. Yeni üyeler ve üye listelerinin şeffaf hale gelmesini istiyoruz. Türkiye'deki sıkıntıların benzerini Galatasaray da barındırıyor. Bankalar Birliği anlaşmasını da yeniden gözden geçirmemiz gerekiyor. Şeffaflık diye bir şey kalmadı, hiçbir bilgi akışı sağlanmıyor. Galatasaray'ı maalesef Kuzey Kore gibi dışarıya kapalı yönetiyorlar. Bu da bizi derinden düşündürüyor. Bu yüzden herkesin bir olduğu tek liste etrafında birleşmek ve diğer seçimlere daha demokratik ortamda hazırlanmak gerekiyor" dedi.

IŞIN ÇELEBİ KİMDİR?

15 Eylül 1950'de dünyaya gelen Işın Çelebi, ODTÜ'den mezun olduktan sonra İTÜ'de master ve Dokuz Eylül Üniversitesi'nde doktora yaptı. 18, 19, 20 ve 21. Dönem ANAP İzmir milletvekilliği yapan Çelebi, ekonomiden sorumlu eski devlet bakanlığı görevini de üstlendi. Adnan Polat yönetiminde Galatasaray'da finans ve gayrimenkullerden sorumlu ikinci başkanlık görevini yapan Çelebi, 7 Nisan 2021'de Galatasaray başkanlığına da adaylığını açıkladı.