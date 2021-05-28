Yiğit Şardan tepkisi

Galatasaray'a bir başkan adayı daha!

Galatasaray Kulübü'nün eski yöneticilerinden Yiğit Şardan, kulübün 19 Haziran'da yapılacak seçimli olağan kongresi için başkan adaylığı başvurusunda bulundu. Yiğit Şardan, Türk Telekom Stadı'na gelerek, 44 kişiden oluşan yönetim, denetim, sicil ile disiplin kurulu aday listelerini divan kuruluna teslim etti.

MUSTAFA CENGİZ YÖNETİMİNİN DEVAMI MI?

Şardan, mevcut yönetimde ikinci başkanlık koltuğunda oturan Abdurrahim Albayrak'ın da listesinde olduğunu dile getirerek, seçilmeleri halinde Albayrak'ın aynı görevi sürdüreceğini aktardı. Albayrak'ın Şardan'ın listesinde yer alması "Mustafa Cengiz yönetiminin devamı" yorumlarını da beraberinde getirdi.

Öte yandan Şardan'ın TT Stadı'na yapmış olduğu, "6 aday çıktığına göre bir önceki yönetim iyi bir şeyler yaptı herhalde ki durumlar, işler iyi. Galatasaray'ın çok fazla sorunu yok herhalde" şeklindeki açıklamalar bu söylemeleri kuvvetlendirdi.

GALATASARAY'I İCRAYA VERMİŞTİ

Galatasaray'da Adnan Polat döneminde yöneticilik yapan Yiğit Şardan, 2012 yılında alacağı olan 270 bin lira için sarı kırmızılı kulübe icra davası açmıştı. Sosyal medyada bu durumu dile getiren Galatasaraylı taraftar hesapları Yiğit Şardan'a büyük tepki gösterdi. Şardan'ın adaylığı için "Mevcut zihniyetin devamı. Yiğit Şardan'ın seçilmesini isteyen kim varsa Galatasaray'a karşı ihanet etmiş olur" yorumları yapıldı.

LİSTESİ TEPKİ TOPLADI

Ayrıca Şardan'ın listesinde yer alan bir diğer isim Levent Karadeniz'in teknik direktör Fatih Terim ile ilgili daha önce yapmış olduğu sert sözleri de hatırlatan sarı-kırmızılı hesaplar, yine Şardan'ın listesinde yer alan Begüm Özkan'ın sosyal medyada yapmış olduğu "Şampiyon Beşiktaş" beğenilerine tepki gösterdi.

Yiğit Şardan'ın sunduğu aday yönetim kurulu listesinde Özcan Çetinsoy, Abdurrahim Albayrak, Murat Yalçındağ, Ahmet Aslan, Ömer Mafa, Mete Serkan Sevim, Dorukhan Acar, Begüm Özkan, Murat Özkaya ve Murat Erkul yer aldı. Yedek yönetim kurulu listesi ise Esen Sirel Ongun, Levent Karadeniz, Abdullah Günhan Aksoy, Kerim Polat ve Hamit Karasu'dan oluştu.