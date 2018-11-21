Galatasaray'ın Konyaspor ile karşılaşacağı maç cuma günü oynanansa da taraftarlar kenetlenmeye göstermek için Türk Telekom Stadyumu'nun tamamını doldurmayı hedefliyor. 10 maç ceza alan Fatih Terim'e de özel destek gelecek. Özellikle Terim'e desteklerini göstermek isteyen sarı-kırmızılı taraftarların, ilk düdükten son düdüğe kadar susmamayı planlıyor.

50 BİN FATİH TERİM MASKESİ

Galatasaray yönetimi, PFDK tarafından 10 maç ceza alan Fatih Terim'e büyük bir jestte bulunacak. Yönetim, Konyaspor maçında tribünlere 50 bin Fatih Terim maskesi koyacak.

Kulübe ve soyunma odasına giriş yasağı bulunan tecrübeli çalıştırıcı, takımını en iyi şekilde hazırlayıp, yardımcısı Ümit Davala'ya emanet edecek. Milliyet'in haberine göre deneyimli teknik adam kulübede olmayacak ama stadın her yerinde bulunacak. Galatasaray yönetimi, taraftarın çağrısına kulak vererek hocasına güzel bir jeste imza atıyor.

Konya maçında tribünlere yaklaşık 50 bin Fatih Terim maskesi koymaya hazırlanan yönetim böylece hocasına yalnız olmadığını hissettirecek ve moral verecek. Bu konuda özellikle sosyal medyada taraftarlardan gelen yoğun istek üzerine kayıtsız kalmayan yönetim harekete geçerek maske dağıtmaya karar verdi.

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