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Galatasaray'da hedef belli: 7 günde çifte kupa!

Çaykur Rize’den aldığı 3 puanla şampiyonluğa bir adım daha yaklaşan Galatasaray, çarşamba Sivas’ta Türkiye Kupası Finali’nde Akhisar’la oynayacak. Pazar günü ise Başakşehir’le şampiyonluk maçı var!

Galatasaray

Galatasaray'ın bir haftada iki kupa alma ihtimali bulunuyor. Çakur Rizespor deplasmanında son anlarda Diagne’den gelen 2 golle şampiyonluk arzunu daha da güçlendiren Cim-Bom, şimdi Sivas’taki finale odaklandı. Yarı finalde Yeni Malatya’yı eleyerek, finale erişen Galatasaray, çarşamba günü kupanın son şampiyonu Akhisar’la kozlarını paylaşacak.

Sarı-Kırmızılı kulüp, Sivas’tan da kupayla dönüp, pazar günü büyük zaferi yaşamayı hayal ediyor. Türkiye Kupası’nda 17 kez ile en fazla şampiyon olan takım konumundaki Sarı-Kırmızılılar, 23. kez final müsabakasında mücadele edecek.

15 Mayıs Çarşamba günü oynanacak Sivas’taki final saat 20.45’te. Ardından pazar günü Galatasaray, seyircisi önünde şampiyonluk yarışındaki en yakın takipçisi Başakşehir’i yenmeye çalışacak. Sarı-Kırmızılılar, bu maçtan galibiyetle ayrılması halinde tarihindeki 22. şampiyonluğunu yaşayacak.

Medipol Başakşehir ile saat 19.00’da düğümün çözüleceği randevuda Galatasaray’ın iç sahaki 35 maçlık yenilmezlik serisi de bir başka önemli detay. Sarı-Kırmızılılar, iç sahada son yenilgisini 2016-17 sezonun 30. haftasında, 6 Mayıs 2017’de Kasımpaşa’dan 3-1’lik skorla almıştı.

Aslan, o tarihten bu yana evindeki son 35 lig maçının 30’unu kazanırken, 5’inde de berabere kaldı. Ayrıca Galatasaray, ligdeki
son 18 maçta 12 galibiyet ve 6 beraberlik aldı.

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