Galatasaray'ın bir haftada iki kupa alma ihtimali bulunuyor. Çakur Rizespor deplasmanında son anlarda Diagne’den gelen 2 golle şampiyonluk arzunu daha da güçlendiren Cim-Bom, şimdi Sivas’taki finale odaklandı. Yarı finalde Yeni Malatya’yı eleyerek, finale erişen Galatasaray, çarşamba günü kupanın son şampiyonu Akhisar’la kozlarını paylaşacak.

Sarı-Kırmızılı kulüp, Sivas’tan da kupayla dönüp, pazar günü büyük zaferi yaşamayı hayal ediyor. Türkiye Kupası’nda 17 kez ile en fazla şampiyon olan takım konumundaki Sarı-Kırmızılılar, 23. kez final müsabakasında mücadele edecek.

15 Mayıs Çarşamba günü oynanacak Sivas’taki final saat 20.45’te. Ardından pazar günü Galatasaray, seyircisi önünde şampiyonluk yarışındaki en yakın takipçisi Başakşehir’i yenmeye çalışacak. Sarı-Kırmızılılar, bu maçtan galibiyetle ayrılması halinde tarihindeki 22. şampiyonluğunu yaşayacak.

Medipol Başakşehir ile saat 19.00’da düğümün çözüleceği randevuda Galatasaray’ın iç sahaki 35 maçlık yenilmezlik serisi de bir başka önemli detay. Sarı-Kırmızılılar, iç sahada son yenilgisini 2016-17 sezonun 30. haftasında, 6 Mayıs 2017’de Kasımpaşa’dan 3-1’lik skorla almıştı.

Aslan, o tarihten bu yana evindeki son 35 lig maçının 30’unu kazanırken, 5’inde de berabere kaldı. Ayrıca Galatasaray, ligdeki

son 18 maçta 12 galibiyet ve 6 beraberlik aldı.