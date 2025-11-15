Galatasaray Sportif A.Ş. Başkan Vekili İbrahim Hatipoğlu, Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Kasım Gülpınar’ı makamında ziyaret etti.

Ziyarette konuşan Galatasaray Sportif A.Ş. Başkan Vekili İbrahim Hatipoğlu, Galatasaray yönetiminin Şanlıurfa’ya büyük bir sempati beslediğini belirterek, daha önce Şanlıurfa’da oynanan ve yalnızca bir dakika süren Süper Kupa finaline dikkat çekti.

Hatipoğlu, söz konusu final için yaptığı açıklamada, "Aslında yarım kalan bir maç değildi, biz o finali bir dakikada kazanıp kupayı almıştık. Ancak gönül isterdi ki Şanlıurfa halkına tam anlamıyla bir futbol şöleni sunabilelim. O günü telafi etmek isteriz" dedi.

Galatasaray’ın Süper Kupa Finali’nin yeniden Şanlıurfa’da oynanması yönünde iyi niyet ortaya koyduğunu belirten Hatipoğlu, Türkiye Futbol Federasyonu ile yapılan görüşmelerden de bahsederek stadyumda yaşanan teknik problemlere vurgu yaptı. Özellikle Passolig sistemindeki aksaklıkların ciddi bir engel olduğunu söyleyen Hatipoğlu, "Bu bir niyet. Olur ya da olmaz bilemiyoruz ama biz elimizden geleni yapacağız. Zor bir süreç ama çabamız sürüyor" şeklinde konuştu.