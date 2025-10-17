Galatasaray'da Icardi vites artırdı!

Geçen sezon Tottenham karşılaşmasında sakatlanan ve sezonu kapatan Icardi'nin geri dönüşü için kasım sonu işaret ediliyordu.

En az bir sene sonra antrenmanlara başlaması beklenen Arjantinli yıldız sezon öncesi kampa katılırken sakatlığa bağlı kilo fazlalığı da eleştiri konusu olmuştu.

Galatasaraylı profesyonellerin gözetiminde olan Icardi milli maç arasında da vites artırdı. Hem Liverpool hem Beşiktaş maçlarında formayı Osimhen'e kaptıran Arjantinli golcü milli maç arasında Okan Buruk'tan ilave izin talep etti. Okan Buruk iki günlük izni verirken Icardi'ye 'ekstra çalışma yapması' telkininde bulunurken tecrübeli golcü de ilave izin kullanmayarak antrenmanlara katıldı.