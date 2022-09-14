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Galatasaray'da Kerem Aktürkoğlu gelişmesi: Hırsına inandı ve kazandı

Galatasaray’da son haftaların eleştirilen ismi Kerem Aktürkoğlu, Kasımpaşa maçındaki performansıyla göz doldururken yeni sözleşmeyi de kaptı

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  • Galatasaray'da Kerem Aktürkoğlu gelişmesi: Hırsına inandı ve kazandı - GS haberleri

    Süper Lig’de Kasımpaşa’yı 3-2 yenerek zirve yürüyüşünü sürdüren Galatasaray’da son haftaların eleştirilen ismi Kerem Aktürkoğlu karşılaşmaya damgasını vurdu. 
  • Galatasaray'da Kerem Aktürkoğlu gelişmesi: Hırsına inandı ve kazandı - GS haberleri

    Attığı 2 golle takımını zafere taşıyan 24 yaşındaki oyuncu, karşılaşmanın ilk yarısında etkisizdi. 
  • Galatasaray'da Kerem Aktürkoğlu gelişmesi: Hırsına inandı ve kazandı - GS haberleri

    Geçtiğimiz haftalarda da beklenen performansından uzak olan Kerem’e yüzde 100 güvenen teknik direktör Okan Buruk, öğrencisinin adeta patlama yapmasına en çok sevinen isim oldu. 
  • Galatasaray'da Kerem Aktürkoğlu gelişmesi: Hırsına inandı ve kazandı - GS haberleri

    Florya’daki antrenmanlarda oyuncusunun hırsını gören Okan hoca, tüm eleştirilere rağmen Kerem’in hırsına inandı ve oyuncusunu kazandı.
  • Galatasaray'da Kerem Aktürkoğlu gelişmesi: Hırsına inandı ve kazandı - GS haberleri

    Kerem’le sık sık birebir görüşmeler gerçekleştiren genç teknik adamın, kalitesine çok güvendiği futbolcusunu maç sonu özel olarak tebrik ettiği öğrenildi. 
  • Galatasaray'da Kerem Aktürkoğlu gelişmesi: Hırsına inandı ve kazandı - GS haberleri

    Öte yandan attığı golden sonra elini öpüp alnına götüren Kerem, golü kendisine çok destek olan babasına armağan etti.
  • Galatasaray'da Kerem Aktürkoğlu gelişmesi: Hırsına inandı ve kazandı - GS haberleri

    ZAMMI KAPTI

    Geçtiğimiz sezon olduğu gibi Kerem’in takımı sırtlamaya başladığını gören Başkan Dursun Özbek ve yönetimi, üstün performansının ardından futbolcusuna zam yapma kararı aldı. 
  • Galatasaray'da Kerem Aktürkoğlu gelişmesi: Hırsına inandı ve kazandı - GS haberleri

    Bir süredir gündemde olan maaşı konusunda Kerem’in kafasını boşaltıp sahaya odaklanmasını sağlamak isteyen Sarı-Kırmızılı yönetim, bu yıl 8 milyon TL alacak olan Kerem’in maaşını 14 milyon TL seviyelerine çıkaracak. 
  • Galatasaray'da Kerem Aktürkoğlu gelişmesi: Hırsına inandı ve kazandı - GS haberleri

    Galatasaray’a bedelsiz olarak geçen sezonun başında gelen kanat oyuncusunun 4 yıl daha kontratı bulunuyor.
  • Galatasaray'da Kerem Aktürkoğlu gelişmesi: Hırsına inandı ve kazandı - GS haberleri

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