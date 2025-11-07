Habertürk
        Galatasaray'da Kocaelispor mesaisi başladı! - Galatasaray Haberleri

        Galatasaray'da Kocaelispor mesaisi başladı!

        Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 12. haftasında Kocaelispor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına yaptığı antrenmanla başladı.

        Giriş: 07.11.2025 - 17:22 Güncelleme: 07.11.2025 - 17:22
        Galatasaray'da Kocaelispor mesaisi!
        Trendyol Süper Lig'in 12. haftasında pazar günü Kocaelispor ile karşılaşacak Galatasaray, kritik mücadelenin hazırlıklarına yaptığı antrenmanla başladı.

        Kemerburgaz Metin Oktay Tesisleri'nde dinamik ısınmayla başlayan idman, iki grup halinde 8'e 2 pas çalışmasıyla devam etti.

        Teknik Direktör Okan Buruk yönetimindeki antrenman, topa sahip olma çalışmasının ardından çift kale maçla sona erdi.

        Sarı-kırmızılılar, yarın saat 17.00'de yapacağı idmanla hazırlıklarını tamamlayacak.

