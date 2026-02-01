Galatasaray'da Mario Lemina, Çaykur Rizespor maçında yok!
Trendyol Süper Lig'in 20. haftasında Zecorner Kayserispor'la karşılaşan Galatasaray'da Mario Lemina, sarı kart görerek Çaykur Rizespor maçında cezalı duruma düştü.
Trendyol Süper Lig'in 20. hafta karşılaşmasında lider Galatasaray sahasında Zecorner Kayserispor'u ağırladı.
Mücadelenin 34. dakikasında Mario Lemina, rakibine yaptığı müdahale sonrası sarı kart gördü.
Ligde 4. sarı kartına ulaşan Gabonlu yıldız, 21. haftada oynanacak Çaykur Rizespor maçında cezalı duruma düştü.
