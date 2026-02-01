Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Spor
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Transfer
        Futbol
        Basketbol
        Tenis
        Voleybol
        NBA
        Puan Durumu
        Fikstür
        Canlı Skor
        Yazarlar
        Tüm Haberler

        Galatasaray'da Mario Lemina, Çaykur Rizespor maçında yok!

        Trendyol Süper Lig'in 20. haftasında Zecorner Kayserispor'la karşılaşan Galatasaray'da Mario Lemina, sarı kart görerek Çaykur Rizespor maçında cezalı duruma düştü.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 01.02.2026 - 20:59 Güncelleme: 01.02.2026 - 20:59
        ABONE OL
        ABONE OL
        G.Saray'a Lemina'dan kötü haber!
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Trendyol Süper Lig'in 20. hafta karşılaşmasında lider Galatasaray sahasında Zecorner Kayserispor'u ağırladı.

        Mücadelenin 34. dakikasında Mario Lemina, rakibine yaptığı müdahale sonrası sarı kart gördü.

        Ligde 4. sarı kartına ulaşan Gabonlu yıldız, 21. haftada oynanacak Çaykur Rizespor maçında cezalı duruma düştü.

        ÖNERİLEN VİDEO

        Kocaeli'deki TÜPRAŞ rafinerisinde yangın

        (DHA) Türkiye Petrol Rafinerileri A.Ş. (Tüpraş) Kocaeli İzmit rafinerisinde çıkan yangın, ekiplerin müdahalesiyle kısa sürede kontrol altına alındı. Tüpraş'tan yapılan açıklamada olayda yaralanan olmadığı belirtildi

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Canlı anlatım ve istatistikler!
        Canlı anlatım ve istatistikler!
        İstanbul'a fırtına ve soğuk hava uyarısı
        İstanbul'a fırtına ve soğuk hava uyarısı
        Kadınlar derbisinde zafer Fenerbahçe Opet'in!
        Kadınlar derbisinde zafer Fenerbahçe Opet'in!
        "İran'la olası bir savaşın maliyeti 10 milyar doları bulabilir"
        "İran'la olası bir savaşın maliyeti 10 milyar doları bulabilir"
        Sokakta 2 kişinin cansız bedeni bulundu
        Sokakta 2 kişinin cansız bedeni bulundu
        Ağır bilanço! İki kazada 16 can kaybı var!
        Ağır bilanço! İki kazada 16 can kaybı var!
        Juventus'tan Mauro Icardi hamlesi!
        Juventus'tan Mauro Icardi hamlesi!
        Avustralya Açık'ta şampiyon Carlos Alcaraz!
        Avustralya Açık'ta şampiyon Carlos Alcaraz!
        Bursa'da damat dehşeti!
        Bursa'da damat dehşeti!
        Hamaney'den ABD gerilimine ilişkin açıklama
        Hamaney'den ABD gerilimine ilişkin açıklama
        İran AB ülkelerini ordularını terör listesini aldı
        İran AB ülkelerini ordularını terör listesini aldı
        Roland Sallai'ye Ada devinden kanca!
        Roland Sallai'ye Ada devinden kanca!
        Sarıkamış'taki acının bir benzeri de Çanakkale'de yaşanmış
        Sarıkamış'taki acının bir benzeri de Çanakkale'de yaşanmış
        Kocasını öldürttü, arkadaşları 700 km'den baş kesmeye geldi!
        Kocasını öldürttü, arkadaşları 700 km'den baş kesmeye geldi!
        Roma'da tartışma yaratan restorasyon! Meloni, melek oldu!
        Roma'da tartışma yaratan restorasyon! Meloni, melek oldu!
        Trump'tan Epstein belgelerine ilişkin açıklama
        Trump'tan Epstein belgelerine ilişkin açıklama
        50 yılın ardındaki 'Kral'
        50 yılın ardındaki 'Kral'
        "Eski Prens Andrew'un ABD Kongresi'nde ifade vermesi gerekiyor"
        "Eski Prens Andrew'un ABD Kongresi'nde ifade vermesi gerekiyor"
        Mirası hayata geçirilemedi
        Mirası hayata geçirilemedi
        BDDK'dan kredi kartı limitlerine düzenleme
        BDDK'dan kredi kartı limitlerine düzenleme