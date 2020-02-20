Erhan Kaan Adıgüzel ekadiguzel@cyh.com.tr

Sakatlığı nedeniyle derbide oynayıp oynayamayacağı belli olmayan Marcelo Saracchi’nin dün kendisini iyi hissederek takımla birlikte antrenmana katılması teknik heyeti sevindirdi.

Yeni Malatya karşısında Saracchi’nin yerine sol bekte Ömer Bayram'ı görevlendiren teknik direktör Fatih Terim, Lemina’nın yokluğunda Ömer’i ortaya çekmeyi planlıyor. Seri’yi de ön libero oynatmayı düşünen İmparator’un Ömer ve Emre orta sahasıyla Kadıköy deplasmanına çıkması bekleniyor. Saracchi’nin oynayacak hale gelmesine bu açıdan da çok sevinen Terim’in, uyum sağlayan Donk-Marcao tandemini de bozmak istemediği öğrenildi.