Galatasaray'da orta saha transferi için gözler Almanya'da!
Galatasaray orta saha transferi için gözünü Almanya'ya dikti. Sarı-Kırmızılıların listesinde Bayern Münih forması giyen Leon Goretzka bulunuyor. Orta saha için bir diğer aday ise Mario Lemin
Alvaro Morata’yı renklerine bağlayan Galatasaray’da transfer hareketliliği artacak. Sarı-kırmızılı kulüp stoper, sağ bek ve orta saha takviyesi yapmayı planlıyor.
Galatasaraylı idareciler orta saha transferi için acele etmiyor. Sarı kırmızı kulübün yöneticileri bu bölge için fırsat transferi için şartların oluşmasını bekliyor.
Galatasaray’ın gündeminde Almanya’dan birden fazla oyuncu bulunuyor. Listede yer alan isimlerden biri Bayern Münih’te forma giyen alman futbolcu Leon Goretzka.
Yaz aylarında da gündeme gelen tecrübeli futbolcu için Almanya’da transfer döneminin kapanması bekleniyor. Galatasaray Goretzka dışında üç isimle daha gizli görüşmeler yürütüyor.
Sarı kırmızı kulüp Alman futbolcuyu kiralık olarak kadrosuna katmak istiyor. Bayern Münih ise Goretzka için çift haneli bonservis bedeli talep ediyor.
Orta saha için adı geçen diğer isim ise Mario Lemina. Eski futbolcusunu renklerine bağlamak için yine kiralama formülü üzerinde duruyor .