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        Haberler Spor Transfer Galatasaray'da orta saha transferi için gözler Almanya’da! - Futbol Haberleri

        Galatasaray'da orta saha transferi için gözler Almanya'da!

        Galatasaray orta saha transferi için gözünü Almanya'ya dikti. Sarı-Kırmızılıların listesinde Bayern Münih forması giyen Leon Goretzka bulunuyor. Orta saha için bir diğer aday ise Mario Lemin

        Giriş: 03.02.2025 - 11:13 Güncelleme: 03.02.2025 - 11:13
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        Alvaro Morata’yı renklerine bağlayan Galatasaray’da transfer hareketliliği artacak. Sarı-kırmızılı kulüp stoper, sağ bek ve orta saha takviyesi yapmayı planlıyor.

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        Galatasaraylı idareciler orta saha transferi için acele etmiyor. Sarı kırmızı kulübün yöneticileri bu bölge için fırsat transferi için şartların oluşmasını bekliyor.

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        Galatasaray’ın gündeminde Almanya’dan birden fazla oyuncu bulunuyor. Listede yer alan isimlerden biri Bayern Münih’te forma giyen alman futbolcu Leon Goretzka.

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        Yaz aylarında da gündeme gelen tecrübeli futbolcu için Almanya’da transfer döneminin kapanması bekleniyor. Galatasaray Goretzka dışında üç isimle daha gizli görüşmeler yürütüyor.

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        Sarı kırmızı kulüp Alman futbolcuyu kiralık olarak kadrosuna katmak istiyor. Bayern Münih ise Goretzka için çift haneli bonservis bedeli talep ediyor.

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        Orta saha için adı geçen diğer isim ise Mario Lemina. Eski futbolcusunu renklerine bağlamak için yine kiralama formülü üzerinde duruyor .

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        Wolverhampton kulübü ise Lemina’yı bonservis ile satmak istiyor.

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