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Galatasaray, altyapıdan yetişen Özgür Baran Aksaka’nın sözleşmesini 2025-2026 sezonu sonuna kadar uzattığını duyurdu. Dün Emin Bayram'la da sözleşme yenileyen sarı-kırmızılıların açıklamasında şu ifadelere yer verildi: "Akademimizde yetişen futbolcumuz Özgür Baran Aksaka’nın 2024-2025 sezonu sonuna kadar geçerli olan profesyonel sözleşmesi tadil edilerek 2025-2026 sezonu sonuna kadar uzatılmıştır."

Başkan Dursun Aydın Özbek ve Özgür Baran Aksaka imza töreninin ardından Galatasaray Televizyonu’na açıklamalarda bulundu. Başkan Özbek, şu ifadeleri kullandı:

“Bunlar genç fidanlar. Kulübümüzden yetişen fidanlar. Uzun yıllar Galatasaray’a hizmet edecekler. Dolayısıyla ben Baran’ı tebrik ediyorum. Performansı da çok iyi. Antalya’da hazırlık maçlarında özellikle seyrettim çok güzeldi. Allah kendisine sakatlık vermesin. Başarılı, Galatasaray’a uzun yıllar hizmet edecek bir futbolcumuz. Kendisinin Galatasaray’da başarılı olması için biz de yönetim olarak elimizden geleni yapacağız. Hayırlı ve uğurlu olmasını diliyorum.”

Baran Aksaka'nın açıklamaları ise şöyle: “Öncelikle başkanıma, yönetim kuruluna ve Okan hocama çok teşekkür ediyorum. Benim küçüklüğümden beri bir hayalim var. O da Galatasaray’da uzun yıllar oynamak. Sözleşmemi bugün uzattım. Umarım her şey benim için güzel olur. Bizi desteklemeyi hiçbir zaman bırakmasınlar. Biz tamamen şampiyonluğa odaklandık. Umarım bu sene bizim için şampiyonlukla biter.” Geçen sezon Elit U19 Ligi'nde şampiyonluğa ulaşan kadronun kaptanlarından olan 19 yaşındaki yıldız adayı, 11'de başladığı Rayo Vallecano maçından sonra ikinci yarıda oynadığı Villarreal karşılaşmasındaki performansıyla da geçer not aldı.

UEFA Gençlik Ligi'nde de kaptanlık yapan Baran, yurt dışından kulüplerin de ilgisini çekmiş durumda. İki ayağını da etkili şekilde kullanabilen genç futbolcunun, Galatasaray'ın özellikle iç sahada ağırlıklı olarak sette hücum edeceği maçlarda daha çok süre bulması bekleniyor.