Galatasaray'ın başarılı kalecisi Fernando Muslera, Trabzonspor karşılaşmasında sakatlandı.
Sarı-kırmızılı takımın, Uruguaylı file bekçisi, 81. dakikada yerde kaldı ve oyuna devam edemeyeceğini belirtti.
Sedye ile kenara alınan Fernando Muslera'nın yerine kalan bölümde Okan Kocuk kaleye geçti.
AÇIKLAMA GELDİ
Galatasaray'dan yapılan açıklamada "Sağ ayağına darbe alan Fernando Muslera’nın durumu yapılacak tetkikler sonrasında belli olacaktır." denildi.
TOREIRA DEVAM EDEMEDİ
Galatasaray'ın orta saha oyuncusu Lucas Torreira, ilk yarının bitmesinin ardından oyundan alındı.
beIN Sports'un haberine göre; oyuncu hafif sakatlığı bulunduğu için ikinci yarıya çıkarılmadı.
Galatasaray'da Berkan Kutlu ve Yunus Akgün, ikinci yarının başında Torreira ile Barış Alper Yılmaz'ın yerine oyuna dahil oldu.
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