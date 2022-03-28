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Galatasaray seçime gidiyor! Başkan adayları kimler?

Galatasaray'da son dakika gelişmeleri yaşanıyor! Başkan adayları kimler olacak? Burak Elmas ve yönetiminin ibra edilmemesi sonrasında tüzük gereği seçime gidecek olan Galatasaray'da adaylar da çıkmaya başladı. İşte sarı-kırmızılılarda son gelişmeler

  • 01
    Galatasaray'da başkan adayları kim? Galatasaray'da seçime gidiyor

    Göreve geldikten 9 ay sonra gerçekleşen genel kurulda ibra edilmeyen başkan Burak Elmas ve yönetimi, tüzük gereği kulübü seçime götürecek. 
  • 02
    Galatasaray'da başkan adayları kim? Galatasaray'da seçime gidiyor

    1 yıl içinde ikinci kez seçim atmosferine giren Sarı-Kırmızılılar’da camiden önemli isimlerin başkanlık için kulis çalışmaları sürdürdüğü öğrenildi. 
  • 03
    Galatasaray'da başkan adayları kim? Galatasaray'da seçime gidiyor

    Son seçimde yarışı kaybeden eski GSYİAD Başkanı Metin Öztürk vakit kaybetmeden adaylığını açıkladı. 
  • 04
    Galatasaray'da başkan adayları kim? Galatasaray'da seçime gidiyor

    Elmas’a kaybeden bir diğer isim Eşref Hamamcıoğlu’nun da seçime girmesi bekleniyor.
  • 05
    Galatasaray'da başkan adayları kim? Galatasaray'da seçime gidiyor

    Sezon sonunda gerçekleşecek olan seçim için eski başkanların da ismi sık sık gündeme gelmeye başladı. 
  • 06
    Galatasaray'da başkan adayları kim? Galatasaray'da seçime gidiyor

    Fatih Terim’in 3. döneminde kulübü yöneten Ünal Aysal için ciddi teveccüh görmesi halinde aday olabileceği ifade edilirken, 2.5 sezon başkanlık yapan Dursun Özbek’in adı da dillendirilmeye başlandı. 
  • 07
    Galatasaray'da başkan adayları kim? Galatasaray'da seçime gidiyor

    Habertürk'ten Erhan Kaan Adıgüzel'in haberine göre; mali genel kuruldan önce mevcut Başkan Burak Elmas’ın zaman zaman görüşüp çeşitli konularda fikir aldığı Özbek’in tecrübesinden yararlanmak isteyen bazı üyelerin, yeniden Başkan olması için Dursun Özbek’e aday olma çağrısında bulunulduğu kaydedildi.
  • 08
    Galatasaray'da başkan adayları kim? Galatasaray'da seçime gidiyor

    AYSAL KARARSIZ, ÖZBEK SICAK

    Galatasaray’dan istifa ederek ayrılan son Başkan olan Ünal Aysal, yeniden yoğun gündemin içine girmekten dolayı aday olmaya pek sıcak bakmıyor. 
  • 09
    Galatasaray'da başkan adayları kim? Galatasaray'da seçime gidiyor

    Ancak yakın çevresinden gelen ısrarlar nedeniyle şimdilik sessizliğini koruyor. 
  • 10
    Galatasaray'da başkan adayları kim? Galatasaray'da seçime gidiyor

    Bir diğer eski Başkan Dursun Özbek’in ise yarım kalan projelerini tamamlamak için tekrar Başkan olma isteğinin bulunduğu öğrenildi.
  • 11
    Galatasaray'da başkan adayları kim? Galatasaray'da seçime gidiyor

    Florya ve Riva projeleriyle banka borçlarını kapatıp kulübü faiz sarmalından kurtarma hedefi olan eski Başkan Dursun Özbek’in projeleri hala tamamlanamadı. 
  • 12
    Galatasaray'da başkan adayları kim? Galatasaray'da seçime gidiyor

    Rahmetli Başkan Mustafa Cengiz döneminde geri alınan Florya’nın gelecekte terk edilmesi için Kemerburgaz projesine start verilmişti. 
  • 13
    Galatasaray'da başkan adayları kim? Galatasaray'da seçime gidiyor

    Ancak yeni gelen yönetim ne Florya ne de Kemerburgaz konusunda henüz herhangi bir girişimde bulunmadı. Kemerburgaz projesi bu nedenle tıkandı. 
  • 14
    Galatasaray'da başkan adayları kim? Galatasaray'da seçime gidiyor

    Riva başta olmak üzere yarım kalan işlerini tamamlamak isteyen Özbek’in daha önce kendisinin göreve getirdiği Fatih Terim’le birlikte dönebileceği de kulislerde konuşuluyor.
  • 15
    Galatasaray'da başkan adayları kim? Galatasaray'da seçime gidiyor

    KONGREDE NELER YAŞANDI?

    Galatasaray Kulübünün yıllık olağan mali genel kurulunda Başkan Burak Elmas yönetiminin faaliyetleri mali yönden ibra edilirken, idari yönden ibra edilmedi.
  • 16
    Galatasaray'da başkan adayları kim? Galatasaray'da seçime gidiyor

    Burak Elmas döneminin mali faaliyetleri için kullanılan oyların 718'i ibra edilme, 638'i ibra edilmeme yönünde çıktı, 29 üye ise çekimser kaldı. Elmas döneminin idari ibrası için verilen oyların 566'sı lehte, 801'i de aleyhte oldu. 16 oy da çekimser olarak kullanıldı.
  • 17
    Galatasaray'da başkan adayları kim? Galatasaray'da seçime gidiyor

    Böylece Burak Elmas yönetiminin faaliyetleri mali yönden ibra edilirken, idari yönden ibra edilmedi. Öte yandan her iki dönemin denetim kurulu da yapılan açık oylamayla ibra edildi.
  • 18
    Galatasaray'da başkan adayları kim? Galatasaray'da seçime gidiyor

    Galatasaray Kulübü Başkanı Burak Elmas, oyların açıklanmasından sonra yaptığı konuşmada, tüzük gereği olağanüstü seçimli genel kurul kararı alacaklarını söyledi.
  • 19
    Galatasaray'da başkan adayları kim? Galatasaray'da seçime gidiyor

    Galatasaray Kulübü tüzüğün 87.22 maddesine göre mali ya da idari yönden ibra edilmeyen yönetimlerin 30 gün içinde olağanüstü seçimli genel kurul kararı alması gerekiyor.
  • 20
    Galatasaray'da başkan adayları kim? Galatasaray'da seçime gidiyor

    Kararın sarı-kırmızılı camiaya hayırlı olmasını dileyen Elmas, "Bizler bugünü kadar elimizden geldiğince hizmet etmeye çalıştık. Hakkınızı helal edin. Önümüzdeki hafta tüzüğümüzün 87.22 maddesinin gereğini yerine getirerek vermiş olduğunuz kararı uygulamaya sokacağız." diye konuştu.

     
  • 21
    Galatasaray'da başkan adayları kim? Galatasaray'da seçime gidiyor

    Tüzükte yönetim kurulunun görev ve yetkilerini belirleyen 87.22 maddenin ilgili bölümü şöyle:

    "Genel Kurulca mali ve/veya yönetsel yönden aklanmama durumunda, en geç 30 (otuz) gün içinde olağanüstü seçim genel kurulunu toplantıya çağırmak."

     
  • 22
    Galatasaray'da başkan adayları kim? Galatasaray'da seçime gidiyor

    Galatasaray Kulübünde daha önce Adnan Polat ve Mustafa Cengiz yönetimleri de idari yönden ibra edilmemişti. Sarı-kırmızılı kulüpte Adnan Polat yönetimi 2011 yılında, Mustafa Cengiz yönetimleri ise 2018 ve 2019 yıllarında idari yönden genel kuruldan onay olamamıştı. Adnan Polat ile Mustafa Cengiz'in 2018 yılındaki idari ibrasızlığı mahkeme kararıyla kaldırılmıştı.

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