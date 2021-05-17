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Galatasaray'da sezonun en istikrarlısı Marcao

Brezilyalı futbolcu, 37 maçta 3 bin 325 dakika süre alarak takımın en istikrarlı oyuncusu oldu. Marcao'yu 2 bin 693 dakika ile Taylan Antalyalı ve 2 bin 304 dakika ile Emre Kılınç takip etti. Sarı-kırmızılı ekipte bu sezon 9'ar gol atan Falcao ve Diagne, takımın en skorer oyuncuları olarak dikkati çekti. Bu sezon 1 kırmızı, 10 sarı kart gören Marcao, takımın en hırçın oyuncusu olarak kayıtlara geçti

Galatasaray'da sezonun en istikrarlısı Marcao

Galatasaray'ın Süper Lig'de bu sezon formasını giyen futbolcular arasında en istikrarlısı, Marcos do Nascimento Teixeira "Marcao" oldu.

Ligde şampiyonluk yarışını son dakikaya kadar sürdüren ve averajla şampiyonluğu Beşiktaş'a kaptırarak ikinci olan sarı-kırmızılı takımda bu sezon 35 farklı futbolcu forma giydi. Bu futbolcular arasında en fazla süreyi Brezilyalı stoper Marcao aldı. 24 yaşındaki savunma oyuncusu, tamamı ilk 11'de olmak üzere 37 karşılaşmada forma giydi. Marcao, bu karşılaşmalarda toplamda 3 bin 325 dakika sahada kaldı.

Marcao'yu bu sezon gösterdiği performansla dikkati çeken ve A Milli Takım'ın Avrupa Şampiyonası için açıklanan geniş kadrosuna da giren Taylan Antalyalı izledi. Ligdeki 40 maçın 34'ünde formasını terleten genç orta saha oyuncusu, 30 karşılaşmaya ilk 11'de başladı. Taylan, toplamda 2 bin 693 dakika top koşturdu.

Sarı-kırmızılı ekipte en fazla süreyi alan üçüncü futbolcu ise Emre Kılınç oldu. Sezon başında kadroya dahil edilen Emre, sahaya çıktığı 35 maçın 27'sine ilk 11'de başladı ve 2 bin 304 dakika süre buldu.

EN GOLCÜLER FALCAO VE DIAGNE

Galatasaray'da forma giyen 35 futbolcunun 17'si toplamda 77 gole imza attı.

Sarı-kırmızılı takımın bu sezonki en skorer oyuncuları sürekli sakatlıklarla boğuşan Radamel Falcao ile ara transfer döneminde takımdan ayrılan Mbaye Diagne oldu. Ligde 17 maçta forma giyen Falcao ile 15 maçta süre alan Diagne, 9'ar kez fileleri havalandırdı.

Bu iki oyuncuyu ara transfer döneminde kadroya katılan Mısırlı santrfor Mustafa Muhammed takip etti. Genç santrfor, toplamda 8 kez gol sevinci yaşadı.

Galatasaray'da Ryan Babel 7, Younes Belhanda ile Kerem Aktürkoğlu 6'şar, Emre Akbaba ve Henry Onyekuru 5'er, Emre Kılınç, Arda Turan ve Oğulcan Çağlayan 4'er, Halil Dervişoğlu 3, Ryan Donk ile Sofiane Feghouli 2'şer, Taylan Antalyalı, DeAndre Yedlin ve Jesse Sekidika da 1'er kez gol buldu.

Sezonu 80 golle tamamlayan Galatasaray'da 3 golü ise rakip oyuncular kendi kalesine gönderdi.

EN HIRÇIN DA MARCAO

Sarı-kırmızılı ekipte ligde oynayan futbolcular, bu sezon toplam 8 kez kırmızı, 74 kez de sarı kartla cezalandırıldı.

Kırmızı kartla ihraç edilen oyuncular, Radamel Falcao, Mbaye Diagne, Mustafa Muhammed, Emre Kılınç, Ryan Donk, DeAndre Yedlin, Marcao ve Oghenekaro Etebo oldu. Brezilyalı savunmacı Marcao, gördüğü 10 da sarı kartla takımın en hırçın oyuncusu olarak kayıtlara geçti.

FUTBOLCULARIN PERFORMANSI

Galatasaray'da bu sezon forma giyen futbolcular ve Süper Lig'deki performansları şöyle:

FutbolcuMaçİlk 11Sarı kartKırmızı kartGolSüre
Marcao373710103325
Taylan Antalyalı34308012693
Emre Kılınç35270142304
Ryan Donk32243122187
Marcelo Saracchi27262002156
Fernando Muslera22222001980
Christian Luyindama24194001751
Arda Turan32217041615
Ryan Babel32165071586
Martin Linnes22151001544
Younes Belhanda22174061480
Emre Akbaba27182051415
Gedson Fernandes17172001399
Ömer Bayram32134001342
Oghenekaro Etebo24143101232
Sofiane Feghouli22160021175
Mustafa Muhammed1610218903
Okan Koçuk1010100900
Radamel Falcao179119873
Mbaye Diagne1510119851
Kerem Aktürkoğlu276106850
Oğulcan Çağlayan1810104839
Henry Onyekuru148105819
Omar Elabdellaoui109200818
Şener Özbayraklı128100755
Fatih Öztürk88200720
DeAndre Yedlin119111669
Halil Dervişoğlu126003575
Emre Taşdemir95200510
Jesse Sekidika6000182
Ali Yavuz Kol4010030
Emin Bayram2000022
Jimmy Durmaz1000011
Valentine Ozornwafor1000010
Bartuğ Elmaz100001

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