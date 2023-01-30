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Galatasaray'da son dakika transfer haberleri

Kaan Ayhan için Sassuolo ile el sıkışan Galatasaray, İtalyan ekibiyle Mert Müldür için de masada! Sezon sonunda hem Victor Nelsson hem de Sacha Boey'in yüksek bonservis bedelleriyle takımdan ayrılmasına kesin gözüyle bakılırken 2023-24 Galatasaray'ı için kollar sıvanmış durumda!

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  • Galatasaray'da son dakika transfer haberleri: Kaan Ayhan ve Mert Müldür...

    Lider Galatasaray sahada olduğu gibi transferde de gaza bastı! Transferde çalışmalarını sürdüren sarı-kırmızılılar hesaplarını gelecek sezonu düşünerek de yapıyor.
  • Galatasaray'da son dakika transfer haberleri: Kaan Ayhan ve Mert Müldür...

    Okan Buruk'un bu sezon 8+3 kuralında elinin zorlanması nedeniyle yerli oyunculara yönelen sarı-kırmızılılar, Kaan Ayhan transferiyle bir taşla iki kuş vurmayı hedefliyor.

     
  • Galatasaray'da son dakika transfer haberleri: Kaan Ayhan ve Mert Müldür...

    Son yıllarda üç büyük kulübün de gözdesi haline gelen ve devre arasında Beşiktaş'ın da ilgisinin bulunduğu Kaan Ayhan için İtalya'ya çıkarma yapan sarı-kırmızılılar, A Milli oyuncuyu şampiyonluk yarışındaki rakibine kaptırmayı göze alamadı.
  • Galatasaray'da son dakika transfer haberleri: Kaan Ayhan ve Mert Müldür...

    ZORUNLU DEĞİL, ŞARTLI SATIN ALMA

    FFP nedeniyle zorunlu satın alma maddesi koyamayan Galatasaray, Kaan Ayhan için Sassuolo'nun inadını da farklı formüllerle kırdı. 
  • Galatasaray'da son dakika transfer haberleri: Kaan Ayhan ve Mert Müldür...

    Sağ bek, stoper ve orta sahada görev yapabilen Kaan Ayhan için çeşitli maddelerin bulunduğu bir satın alma opsiyonlu kiralama formülünü devreye sokan sarı-kırmızılılar, İtalyan ekibiyle el sıkıştı ve Kaan'ı İstanbul'a getirdi. 
  • Galatasaray'da son dakika transfer haberleri: Kaan Ayhan ve Mert Müldür...

    3,5 YILLIK ANLAŞMA TAMAM

    Galatasaray ile 3,5 yıllık anlaşma sağlayan 28 yaşındaki oyuncu, sezonun ikinci yarısında 600 bin Euro garanti ücret alacak.

     
  • Galatasaray'da son dakika transfer haberleri: Kaan Ayhan ve Mert Müldür...

    Kaan Ayhan'ın bonservisinin satın alınması durumunda ise sonraki sezonlardaki maaşı sırasıyla 1 milyon Euro, 1 milyon 250 bin Euro ve 1 milyon 350 bin Euro olacak. 
  • Galatasaray'da son dakika transfer haberleri: Kaan Ayhan ve Mert Müldür...

    "SABIRSIZIM"

    Önceki gece saatlerinde İstanbul'a gelen Kaan Ayhan "Ben de sizler gibi sabırsızım. İnşallah önümüzdeki günlerde yine görüşürüz. Şu an sözleşme hakkında bir şey diyemiyorum" ifadelerini kullandı. 

     
  • Galatasaray'da son dakika transfer haberleri: Kaan Ayhan ve Mert Müldür...

    Milli futbolcu sağlık kontrollerinin ardından kendisini sarı-kırmızılı renklere bağlayan sözleşmeyi imzalayacak.

     
  • Galatasaray'da son dakika transfer haberleri: Kaan Ayhan ve Mert Müldür...

    Victor Nelsson'da olduğu gibi Sacha Boey'e de şimdiden alternatif aramaya başlayan sarı-kırmızılılar, Mert Müldür için de Sassuolo ile masada...

     
  • Galatasaray'da son dakika transfer haberleri: Kaan Ayhan ve Mert Müldür...

    Sakatlığı nedeniyle bu sezonun ilk yarısını kaçıran milli futbolcu için kıran kırana pazarlık yapan sarı-kırmızılıların Sassuolo'yla büyük ölçüde anlaştığı öğrenildi.
  • Galatasaray'da son dakika transfer haberleri: Kaan Ayhan ve Mert Müldür...

    SIRA MERT'İ İKNAYA GELDİ

    Galatasaray'da sıra Sassuolo'dan sonra Mert Müldür'ü ikna etmeye geldi.
  • Galatasaray'da son dakika transfer haberleri: Kaan Ayhan ve Mert Müldür...

    Geçen sezon Bayern Münih ve Arsenal gibi devlerin ilgisini çeken Mert Müldür'ün 23 yaşında Türkiye'de oynamaya sıcak bakmadığı öğrenildi.

     
  • Galatasaray'da son dakika transfer haberleri: Kaan Ayhan ve Mert Müldür...

    Marcao'nun satışı gibi Victor Nelsson ve Sacha Boey'in yükselen değerlerini örnek gösterecek olan sarı-kırmızılılar, Galatasaray'ın iyi bir vitrin olduğunun altını çizerek ikna etmek istiyor.
  • Galatasaray'da son dakika transfer haberleri: Kaan Ayhan ve Mert Müldür...

    Sarı-kırmızılılar, Kaan gibi Mert Müldür'ü de renklerine bağlayarak hem sağ hem sol bek hem de stoper rotasyonunu genişletmenin yanında yerli kuralında da elini rahatlatmak istiyor. 
  • Galatasaray'da son dakika transfer haberleri: Kaan Ayhan ve Mert Müldür...

    NATHANIEL PHILLIPS'TE SON DURUM

    The Athletic'in haberine göre Galatasaray, Liverpool'un stoperi Nathaniel Phillips'i kadrosuna katmak isterken transferin, oyuncu kanadından geldiği öğrenildi.
  • Galatasaray'da son dakika transfer haberleri: Kaan Ayhan ve Mert Müldür...

    Liverpool'da bu sezon sadece bir maçta forma giyebilen 25 yaşındaki oyuncunun menajeri, futbolcusunu Galatasaray'a önerdi, sarı-kırmızılılar ise bu öneriyi değerlendirmeye aldı. 
  • Galatasaray'da son dakika transfer haberleri: Kaan Ayhan ve Mert Müldür...

    Daha önce stoper bölgesine alınacak oyuncunun atletik özellikleriyle ön plana çıkan bir futbolcu olmasını isteyen Buruk'un kararına göre bu transferde hareket edilecek.

     
  • Galatasaray'da son dakika transfer haberleri: Kaan Ayhan ve Mert Müldür...

    2016 yılında Liverpool altyapısına transfer olan 1.90 boyundaki savunmacı 2019'da Stuttgart'a 2022'de ise Bournemouth'a kiralandı. 

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