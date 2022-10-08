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Galatasaray'da sözleşme detayları

Galatasaray'da Seferovic ve Mata ile yapılan anlaşmaların detayları netleşti

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  • Galatasaray'da sözleşme detayları! Seferovic ve Mata... - GS haberleri

    Galatasaray, sezon başında 13 futbolcuyla kadrosunu güçlendirmişti
  • Galatasaray'da sözleşme detayları! Seferovic ve Mata... - GS haberleri

    Benfica'dan 1 yıllığına kiralanan Seferovic'in sözleşmesinde başarı maddesine bağlı zorunlu satın alma opsiyonu bulunuyor.
  • Galatasaray'da sözleşme detayları! Seferovic ve Mata... - GS haberleri

    TRT Spor'un haberine göre; İsviçreli golcünün bonservisinin alınması, 20 maça 11'de sahaya çıkmasına bağlı.
  • Galatasaray'da sözleşme detayları! Seferovic ve Mata... - GS haberleri

    30 yaşındaki futbolcunun 2 buçuk milyon Euro'luk opsiyonu, 16 karşılaşmada daha 11'de başlaması halinde devreye girecek.
  • Galatasaray'da sözleşme detayları! Seferovic ve Mata... - GS haberleri

    Şu ana kadar 7 maçta süre alan Haris Seferovic, bu karşılaşmaların dördünde sahaya 11'de çıktı.
  • Galatasaray'da sözleşme detayları! Seferovic ve Mata... - GS haberleri

    Diğer üç maçta oyuna sonradan dahil olan tecrübeli forvet, Konyaspor maçında süre almadı.
  • Galatasaray'da sözleşme detayları! Seferovic ve Mata... - GS haberleri

    Seferovic bu karşılaşmalarda gol veya asist kaydedemedi.
  • Galatasaray'da sözleşme detayları! Seferovic ve Mata... - GS haberleri

    1 yıl opsiyonlu iki yıllık sözleşmeye imza atan Juan Mata'nın ise 20 resmi maçta en az 45 dakika forma giyme şartı bulunuyor.
  • Galatasaray'da sözleşme detayları! Seferovic ve Mata... - GS haberleri

    Hamle oyuncusu olarak transfer edilen İspanyol futbolcu, geride kalan 8 haftada sadece 1 maçta şans buldu.
  • Galatasaray'da sözleşme detayları! Seferovic ve Mata... - GS haberleri

    Adana Demirspor maçında oyuna sonradan dahil olarak ilk kez Süper Lig'de maça çıkan Mata, Kasımpaşa ve Konyaspor karşılaşmalarının kadrolarında yer almamıştı.

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