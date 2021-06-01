19 Haziran'da altı adayla seçime gidecek olan Galatasaray'da seçimin bu tarihe ertelenmesi de yeni sezonu riske attı. Yeni yönetim göreve başlayana kadar başkanlığı sürdürecek olan Mustafa Cengiz, sözleşmesi sona eren Fatih Terim'le yola devam etmeyeceğini dile getirirken sarı-kırmızılı kulüpte belirsizlik havası hakim!

12 FUTBOLCUNUN SÖZLEŞMESİ SONA ERDİ!

Galatasaray'da dün itibarıyla kiralık ve mukaveleli 12 futbolcunun sözleşmesi sonlandı. Sarı-kırmızılı takımda kiralık oynayan Gedson Fernandes, Henry Onyekuru, Marcelo Saracchi, Oghenekaro Etebo ve Halil Dervişoğlu ile mukaveleleri olan Arda Turan, Emre Akbaba, Martin Linnes, Ryan Donk, Ömer Bayram, Ömer Taşdemir ve Şener Özbayraklı'nın sözleşme süreleri tamamlandı.

ARDA SEÇİME BAĞLI

Galatasaray'da teknik direktör Fatih Terim'in sezon tamamlanmadan yönetime transfer ve sözleşmelerle ilgili bir rapor sunduğu öğrenildi. Sakatlık sorunları bulunan Şener Özbayraklı ve Emre Taşdemir'le sözleşme yenilenmemesinin önerildiği, Ömer Bayram ve Emre Akbaba'yla ise yeni mukavele imzalanmasının tavsiye edildiği öğrenildi. Terim'in Arda Turan'la da sözleşme yenilenmesi şeklinde görüş belirttiği ancak Mustafa Cengiz'in tecrübeli futbolcuyla masaya oturmaya sıcak bakmadığı belirtildi. Arda'nın sarı-kırmızılı kulüpteki geleceği, göreve gelecek yönetime bağlı...

DAVALA VEDA ETTİ, TEKNİK HEYETİN DURUMU DA BELİRSİZ

Galatasaray'da futbolcuların dışında antrenörlerin de sözleşmeleri sona erdi. Fatih Terim'in yardımcıları Levent Şahin ile Ümit Davala'nın yeni sezonda sarı-kırmızılı kulüpte olmayacağı kaydedilirken Ümit Davala sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla kulübe veda etti. Necati Ateş, Selçuk İnan, Scott Piri, Fadıl Koşutan'ın durumları ise belirsizliğini koruyor.



