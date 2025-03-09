Galatasaray'da tek değişiklik: Morata 5 maç sonra sahada!

Trendyol Süper Lig'in 27. haftasında Galatasaray deplasmanda Corendon Alanyaspor ile karşılaşıyor. Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, son oynadıkları Kasımpaşa maçının 11'ine göre Alanya karşısında tek değişiklik yaptı. Buruk, Roland Sallai'nin yerine Alvaro Morata'ya görev verdi.

Sarı-kırmızılılarda Mauro Icardi ile Ismail Jakobs da sakatlıklarından dolayı kadroda yer almadı.

Fenerbahçe derbisinin ardından yaptığı açıklamalardan dolayı 1 maç ceza alan ve geçtiğimiz hafta deplasmandaki Kasımpaşa maçında takımının yanında olamayan Teknik Direktör Okan Buruk, Alanyaspor mücadelesiyle tekrar saha kenarındaki yerini aldı.

MORATA 5 MAÇ ARADAN SONRA SAHADA Galatasaray'ın İspanyol futbolcusu Alvaro Morata, Alanyaspor maçında 11'de başladı. Morata, UEFA Avrupa Ligi son 16 play-off turunda AZ Alkmaar ile deplasmanda oynanan müsabakanın son dakikalarında yaşadığı sakatlıktan dolayı Süper Lig'de 3, Avrupa Ligi ve Ziraat Türkiye Kupası'nda da 1'er olmak üzere toplam 5 karşılaşmada forma giyememişti.