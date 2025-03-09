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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Galatasaray Galatasaray'da tek değişiklik: Morata 5 maç sonra sahada! - Galatasaray Haberleri

        Galatasaray'da tek değişiklik: Morata 5 maç sonra sahada!

        Trendyol Süper Lig'in 27. haftasında Corendon Alanyaspor'a konuk olan Galatasaray'da teknik direktör Okan Buruk, son oynadıkları Kasımpaşa maçının ilk 11'ine göre kadrosunda bir değişiklik yaptı. Kasımpaşa mücadelesinde ilk 11'de görev yapan Sallai yer almadı. Sallai'nin yerine Morata ilk 11'de oynadı.

        Kaynak
        Ajanslar
        Giriş: 09.03.2025 - 21:20 Güncelleme: 09.03.2025 - 21:20
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        Morata 5 maç aradan sonra sahada!
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        Trendyol Süper Lig'in 27. haftasında Galatasaray deplasmanda Corendon Alanyaspor ile karşılaşıyor. Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, son oynadıkları Kasımpaşa maçının 11'ine göre Alanya karşısında tek değişiklik yaptı. Buruk, Roland Sallai'nin yerine Alvaro Morata'ya görev verdi.

        Sarı-kırmızılılarda Mauro Icardi ile Ismail Jakobs da sakatlıklarından dolayı kadroda yer almadı.

        Fenerbahçe derbisinin ardından yaptığı açıklamalardan dolayı 1 maç ceza alan ve geçtiğimiz hafta deplasmandaki Kasımpaşa maçında takımının yanında olamayan Teknik Direktör Okan Buruk, Alanyaspor mücadelesiyle tekrar saha kenarındaki yerini aldı.

        MORATA 5 MAÇ ARADAN SONRA SAHADA

        Galatasaray'ın İspanyol futbolcusu Alvaro Morata, Alanyaspor maçında 11'de başladı. Morata, UEFA Avrupa Ligi son 16 play-off turunda AZ Alkmaar ile deplasmanda oynanan müsabakanın son dakikalarında yaşadığı sakatlıktan dolayı Süper Lig'de 3, Avrupa Ligi ve Ziraat Türkiye Kupası'nda da 1'er olmak üzere toplam 5 karşılaşmada forma giyememişti.

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        ALANYASPOR'DA 2 DEĞİŞİKLİK

        Corendon Alanyaspor Teknik Direktörü Sami Uğurlu, Süper Lig'in 26. haftasında Çaykur Rizespor ile yaptıkları maça göre ilk 11'de 2 değişikliğe gitti.

        Çaykur Rizespor maçında ilk 11'de yer alan Janvier ve Hwang'ın yerine Galatasaray karşısında Lima ve Hadergjonaj görev aldı.

        Corendon Alanyaspor'un Galatasaray karşısındaki ilk 11'i Ertuğrul Taşkıran, Lima, Fatih Aksoy, Aliti, Hadergjonaj, Richard, Makouta, Vilhena, Yusuf Özdemir, Cordova ve Sporar'dan oluştu.

        Alanyaspor'un yedek kulübesinde ise Yusuf Karagöz, Furkan Bayram, Umut Mert Toy, Efecan Karaca, Balkovec, Janvier, Arda Usluoğlu, Hwang, Batuhan Yavuz ve Enes Keskin yer aldı.

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