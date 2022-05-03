Süper Lig’de son olarak Sivasspor’a evinde 3-2 yenilerek 2 maçlık serisi sonlandıran Galatasaray’da teknik direktör Dominic Torrent’in kadro tercihleri tartışılıyor.

Sarı-Kırmızılı kulüpteki 4. ayını geçiren İspanyol antrenör, henüz takımına istikrarlı şekilde iyi futbol oynatabilmiş değil… Maçtan sonraki basın toplantısında kulübün içinde bulunduğu kaostan etkilendiklerini ifade eden Torrent, kalan 3 hafta öncesi oldukça stresli görünüyor.

İSTİFA ETMEYECEK

Mevcut Başkan adaylarından hiçbirinin kendisiyle yola devam etmeyeceğini bilen tecrübeli çalıştırıcının istifa gibi bir düşüncesinin asla olmadığı ortaya çıktı. Gelecek sezonun sonuna kadar sözleşmesi bulunan Torrent, 1.5 milyon Euro’yu da cebine koyacak. İspanyol teknik adamla yolların ayrılması durumunda ise Sarı-Kırmızılılar, yardımcılarıyla birlikte Torrent’e yaklaşık 2.3 milyon Euro tazminat ödeyecek.