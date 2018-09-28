Hürriyet'te yer alan habere göre Akhisarspor maçı sonrası futbolcuların banka hesaplarına toplam 7 milyon Euro yatıran Galatasaray yönetimi, ayrıca üç oyuncunun zamanı gelmiş taksitlerini ödedi.

Sarı kırmızılı kulüp, Maicon için Sao Paulo'ya 2.5 milyon Euro, Fernando için Manchester City'ye 1 milyon 750 bin Euro ve Sofiane Feghouli için de West Ham United'a 1 milyon 250 bin Euro ödeme yaptı.

Futbolcuların ağustos ayı dahil tüm hak edişlerini ödeyen Galatasaray, Maicon, Fernando ve Feghouli'nin bonservis bedellerinin taksitlerini de yatırarak, olası bir UEFA problemini ortadan kaldırmış oldu.

UEFA İLE YAKIN TEMAS

Göreve geldikten sonra ilk iş olarak UEFA yetkilileriyle masaya oturup Finansal Fair Play anlaşması yapan başkan Mustafa Cengiz ve yönetim kurulu, bu konuya büyük önem veriyor.

Sarı kırmızılılar, kulübün mali durumu ve finansman konusunda yaptıkları çalışmalar hakkında UEFA'ya sürekli bilgi veriyor. Galatasaray'ın geçen yıl transfer ettiği futbolculardan Feghouli'nin toplam bonservis bedeli 4 milyon 250 bin Euro, Fernando'nun 5 milyon 250 bin Euro, Maicon'un ise 7 milyon Euro.

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