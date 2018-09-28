Öne Çıkanlar
Galatasaray
Futbol
Haberler > Futbol > Galatasaray'da UEFA krizi önlendi! Üç transfer için 5,5 milyon Euro...

Galatasaray'da UEFA krizi önlendi!

UEFA ile anlaşma yapan ve kıskaçta olan Galatasaray, 3-0 kaybettiği Akhisarspor maçı öncesinde futbolcularına 7 milyon Euro ödeme yapmıştı. Sarı-kırmızılı yönetimin üç yıldız futbolcunun transferi nedeniyle kulüplerine zamanı gelmiş taksitleri ödeyerek krizi önlediği de ortaya çıktı

28 Eylül 2018 Cuma, 11:11 | Güncelleme:

Hürriyet'te yer alan habere göre Akhisarspor maçı sonrası futbolcuların banka hesaplarına toplam 7 milyon Euro yatıran Galatasaray yönetimi, ayrıca üç oyuncunun zamanı gelmiş taksitlerini ödedi.

Sarı kırmızılı kulüp, Maicon için Sao Paulo'ya 2.5 milyon Euro, Fernando için Manchester City'ye 1 milyon 750 bin Euro ve Sofiane Feghouli için de West Ham United'a 1 milyon 250 bin Euro ödeme yaptı.

Futbolcuların ağustos ayı dahil tüm hak edişlerini ödeyen Galatasaray, Maicon, Fernando ve Feghouli'nin bonservis bedellerinin taksitlerini de yatırarak, olası bir UEFA problemini ortadan kaldırmış oldu.

UEFA İLE YAKIN TEMAS

Göreve geldikten sonra ilk iş olarak UEFA yetkilileriyle masaya oturup Finansal Fair Play anlaşması yapan başkan Mustafa Cengiz ve yönetim kurulu, bu konuya büyük önem veriyor.

Sarı kırmızılılar, kulübün mali durumu ve finansman konusunda yaptıkları çalışmalar hakkında UEFA'ya sürekli bilgi veriyor. Galatasaray'ın geçen yıl transfer ettiği futbolculardan Feghouli'nin toplam bonservis bedeli 4 milyon 250 bin Euro, Fernando'nun 5 milyon 250 bin Euro, Maicon'un ise 7 milyon Euro.

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!
Sen de Düşüncelerini Paylaş!
2000
* YORUM KURALLARINI OKUMAK İÇİN TIKLAYINIZ!
Yorumlar 0
Puan Durumu
İLGİNİZİ ÇEKECEK HABERLER
adblock
Adblocker kullanıyorsunuz.

Değerli okurumuz,
Farkında olarak veya olmayarak Adblocker (Reklam Engelleyici) kullanarak sitemizi ziyaret etmektesiniz. Habertürk olarak size en hızlı, en doğru ve en tarafsız haberleri sunmak için büyük bir ekiple çalışıyor ve yılda yüz binlerce haber üretip beğeninize sunuyoruz. Bizim de bu kapsamda maliyetlerimizi karşılayabildiğimiz tek gelir kalemimiz, internet reklamları.

Elimizden geldiğince bu reklamların sizi rahatsız etmemesi için azami özen göstermeye çalışıyoruz.

Bu kapsamda AdBlock (Reklam Engelleme) aracınızda haberturk.com alan adını beyaz listeye almanızı, veya bu alan adında engelleyiciyi kapatmanızı ve tüm internet sektörünün sağlıklı gelişimi için Adblock aracınızı kaldırmanızı rica ediyoruz.

Bunun karşılığında gösterdiğimiz reklamları okuma deneyiminizi rahatsız etmeyecek şekilde azaltacağımıza söz veriyoruz.

Haberturk.com'u izinli listeye nasıl alacağınızı öğrenmek için tıklayınız.