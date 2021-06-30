Galatasaray'da yeni sezon hazırlıkları

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamaya göre, Florya Metin Oktay Tesisleri'ndeki antrenmana kuvvet çalışmasıyla başlandı. Pas çalışmasıyla devam eden idmanın ana bölümünde iki grup halinde dar alan oyunları üzerinde duruldu. Son bölümde dayanıklılık koşuları yapılan antrenman, soğuma hareketleriyle sona erdi.

Milli takımlarına gittikleri için izinli olan oyunculardan Valentine Ozornwafor ve Kerem Aktürkoğlu, yeni sezon hazırlıklarına katıldı.

Romanya'nın Dinamo Bükreş takımıyla Florya'da oynanan hazırlık maçında sakatlanan Mısırlı santrfor Mustafa Muhammed'in tedavisine devam edildi.

Galatasaray, yeni sezon hazırlıklarını yarın Florya Metin Oktay Tesisleri'nde yapacağı çift antrenmanla sürdürecek.