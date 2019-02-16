UEFA’yla yaptığı 4 senelik Finansal Fair-Play anlaşmasının yeniden gözden geçirilmesi kararına itiraz ederek konuyu CAS’a taşıyan Galatasaray yönetimi, buradan gelen olumlu cevapla birlikte derin bir ‘Oh’ çekti. Bugüne kadar UEFA kararlarını CAS’a taşıyan birçok Türk kulübünün başarısız olduğunu bilen Sarı-Kırmızılılar, alınan başarılı sonucun ardından tebrikleri kabul etmeye başladı.

Habertürk'ten Erhan Kaan Adıgüzel'in haberine göre keyfi yerine gelen başta Başkan Mustafa Cengiz ve yönetimine camia içerisinden pek çok olumlu mesaj geldiği öğrenildi. Cengiz geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada, “Finansal Fair-Play içerisinde de ilk defa efektif olarak kara geçtik” diyerek camiaya müjdeyi vermişti.