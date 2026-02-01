Galatasaray Daikin: 0 - Fenerbahçe Medicana: 3 | MAÇ SONUCU

Fenerbahçe Medicana, Sultanlar Ligi’nin 19’uncu haftasında Galatasaray Daikin’e konuk oldu. Karşılaşmayı 0-3 kazanan Sarı -lacivertliler, ligdeki 16’ıncı galibiyetine imza attı. Maçın setleri, 19-25, 13-25, 23-25 tamamlandı.

Konuk ekip Fenerbahçe Medicana ise maça; Aslı Kalaç, Hande Baladın, Yaasmeen Bedart-Ghani, Eda Erdem, Arina Fedorovtseva, Alessia Orro altısı ve libero Gizem Örge ile başladı.

Çekişmeli geçen üçüncü sette 3 sayı geriden takip ettiği rakibini 18-18’de yakalayan Fenerbahçe Medicana, Hande Baladın’ın sayısıyla da 21-22 öne geçerek rakibine mola aldırdı. Kalan bölümde hata yapmayan Fenerbahçe seti 23-25, maçı da 3-0 kazandı.

Ev sahibi ekibin 4 sayılık farkla önde götürdüğü setin ilk bölümünün ardından Eda, Hande, De Souza ve Fedorovtseva ile 7 sayılık seri yakalayan Fenerbahçe 13-18 öne geçtiği ilk seti 19-25 önde tamamladı.

Arina Fedorovtseva kaydettiği 18 sayıyla maçın skoreri olurken; Hande Baladın ile Ana Cristina De Souza da 13’er sayıyla galibiyete önemli katkı verdi.

Galatasaray’da ise 9 sayıyla takımının en skorer ismi Kaja Grobelna olurken, Alexia Carutasu 8 sayı ile mücadele etti.

Burhan Felek Voleybol Salonu'nda oynanan karşılaşmayı Fenerbahçe Başkanı Sadettin Saran ile İstanbul Valisi Davut Gül ve Türkiye Voleybol Federasyonu Başkanı Mehmet Akif Üstündağ da izledi.