Galatasaray Daikin, Yasemin Güveli'yi kadrosuna kattı
Yeni sezonda başarı hedefleyen Galatasaray Daikin Kadın Voleybol Takımı, milli oyuncu Yasemin Güveli ile anlaştı.
Galatasaray Daikin Kadın Voleybol Takımı, son olarak Çukurova Belediyesi’nde forma giyen 25 yaşındaki orta oyuncu Yasemin Güveli ile 1 yıllık sözleşme imzaladığını duyurdu.
Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada "Yasemin Güveli’ye hoş geldin der, başarılarla dolu bir sezon geçirmesini dileriz." ifadesi kullanıldı.
Yasemin Güveli, daha önce de Beşiktaş, Eczacıbaşı ve Karayolları'nda forma giymişti