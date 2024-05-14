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        Haberler Spor Voleybol Galatasaray Daikin, Yasemin Güveli'yi kadrosuna kattı - Voleybol Haberleri

        Galatasaray Daikin, Yasemin Güveli'yi kadrosuna kattı

        Yeni sezonda başarı hedefleyen Galatasaray Daikin Kadın Voleybol Takımı, milli oyuncu Yasemin Güveli ile anlaştı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.05.2024 - 16:56 Güncelleme: 14.05.2024 - 16:56
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        Yasemin Güveli Galatasaray'da
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        Galatasaray Daikin Kadın Voleybol Takımı, son olarak Çukurova Belediyesi’nde forma giyen 25 yaşındaki orta oyuncu Yasemin Güveli ile 1 yıllık sözleşme imzaladığını duyurdu.

        Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada "Yasemin Güveli’ye hoş geldin der, başarılarla dolu bir sezon geçirmesini dileriz." ifadesi kullanıldı.

        Yasemin Güveli, daha önce de Beşiktaş, Eczacıbaşı ve Karayolları'nda forma giymişti

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