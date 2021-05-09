Galatasaray, Süper Lig'in 40. haftasında oynanan Beşiktaş derbisini 3-1 kazandı. Sarı-kırmızılılara galibiyeti getiren golleri Babel, Falcao ve Arda kaydederken Beşiktaş'ın tek sayısı ise Ghezzal'dan geldi.
YILDIZ GÖNDERMESİ
Mücadele sonrası sarı-kırmızılı ekip twitter hesabından rakibinin paylaşımına göndermede bulundu. Beşiktaş'ın maç sonu paylaştığı skor tablosunu alıntılayan Galatasaray, "Yıldızlarımızı 'sehven' gözden kaçırdığınızı düşünüyoruz" diyerek tablonun şampiyonluk yıldızlı halini paylaştı.
— Galatasaray Spor Kulübü (@GalatasaraySK) May 8, 2021
"BIRDHUNTER"
Galatasaray'dan maç sonrasında bir gönderme daha yapıldı. Sarı-kırmızılılarla özdeşleşen bir aslan ellerinde kartal tutarken videonun başında yer alan beyaz at da dikkat çekti. Galatasaray'ın paylaşımında "Kuş avcısı" notu yer aldı.
YORUMLAR