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Galatasaray'dan Beşiktaş'a gönderme!

Galatasaray 3-1 kazanılan Beşiktaş derbisi sonrası sosyal medya hesabından da göndermede bulundu

Galatasaray'dan Beşiktaş'a gönderme!

Galatasaray, Süper Lig'in 40. haftasında oynanan Beşiktaş derbisini 3-1 kazandı. Sarı-kırmızılılara galibiyeti getiren golleri Babel, Falcao ve Arda kaydederken Beşiktaş'ın tek sayısı ise Ghezzal'dan geldi.

YILDIZ GÖNDERMESİ

Mücadele sonrası sarı-kırmızılı ekip twitter hesabından rakibinin paylaşımına göndermede bulundu. Beşiktaş'ın maç sonu paylaştığı skor tablosunu alıntılayan Galatasaray, "Yıldızlarımızı 'sehven' gözden kaçırdığınızı düşünüyoruz" diyerek tablonun şampiyonluk yıldızlı halini paylaştı.

"BIRDHUNTER"

Galatasaray'dan maç sonrasında bir gönderme daha yapıldı. Sarı-kırmızılılarla özdeşleşen bir aslan ellerinde kartal tutarken videonun başında yer alan beyaz at da dikkat çekti. Galatasaray'ın paylaşımında "Kuş avcısı" notu yer aldı.

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