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Galatasaray'dan Boey'in alternatifi Michal Skoras'a yakın takip

Galatasaray, Polonya'nın Lech Poznan takımında forma giyen 23 yaşındaki sol kanat oyuncusu Michal Skoras'ı yakından takip ediyor. Sarı-Kırmızılıların gözlemci ekibi, Michal Skoras'ı Çekya-Polonya maçında canlı olarak izledi

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HABERTURK.COM / Ajanslar
  • Galatasaray'dan Boey'in alternatifi Michal Skoras'a yakın takip

    Süper Lig'de şampiyonluk mücadelesine devam eden Galatasaray, bir yandan da yeni sezon için transfer çalışmalarına tam gaz devam ediyor. 
  • Galatasaray'dan Boey'in alternatifi Michal Skoras'a yakın takip

    Sacha Boey'in ayrılma ihtimaline karşı alternatif olarak kadrosuna katmayı düşündüğü oyuncu için Sarı-Kırmızılılar'ın gözlemci ekibi Çekya ile Polonya arasında oynanan maçta forma şansı bulan Skoras'ı canlı olarak takip etti.
  • Galatasaray'dan Boey'in alternatifi Michal Skoras'a yakın takip

    Genç oyunculara yönelen, yeni sezonda kadrosunu bu şekilde oluşturacak olan Sarı-Kırmızılılar'ın gündeminde Polonya ekibi Lech Poznan takımında forma giyen sol kanat Michal Skoras var.
  • Galatasaray'dan Boey'in alternatifi Michal Skoras'a yakın takip

    Sacha Boey'in ayrılma ihtimaline karşı alternatif olarak kadrosuna katmayı düşündüğü oyuncu için Sarı-Kırmızılılar'ın gözlemci ekibi Çekya ile Polonya arasında oynanan maçta forma şansı bulan Skoras'ı canlı olarak takip etti.
  • Galatasaray'dan Boey'in alternatifi Michal Skoras'a yakın takip

    Skoras, maçın 46. dakikasında Karbownik'in yerine oyuna dahil oldu. 87'de Polonya'nın tek golünün asistini yaptı. 
  • Galatasaray'dan Boey'in alternatifi Michal Skoras'a yakın takip

    DEĞERİ 3.5 MİLYON EURO

    Transfermarkt verilerine göre; Skoras'ın güncel piyasa diğeri 3.5 milyon euro. Takımıyla bu sezon 42 resmi maça çıkan Polonyalı oyuncu, 13 gol, 5 asistlik performans sergiledi.
  • Galatasaray'dan Boey'in alternatifi Michal Skoras'a yakın takip

    23 yaşındaki genç yeteneğinin kulübüyle olan sözleşmesi 2026 yılının haziran ayında bitiyor. 

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