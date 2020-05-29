Sarı-kırmızılı kulübün İngilizce Twitter hesabında George Floyd'un fotoğrafı paylaşılarak, "Irkçılık insanlık için en büyük tehdittir. Küçücük bir sebep için maksimum nefret. Irkçılığın ve ayrımcılığın her çeşidini kınıyoruz, kaybı anıyoruz." ifadeleri kullanıldı.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
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