Galatasaray'ın kalesini 10 yıldır Fernando Muslera koruyor. Sarı kırmızılılar bu süreçte Uruguaylı kalecinin yedeği olarak birçok transfer yaptı. Ancak hiçbiri beklentiyi karşılayamadı. Teknik direktör Fatih Terim Tuzlaspor ve İstanbulspor ile oynanan hazırlık maçlarında İsmail Çipe ve Fatih Öztürk'e şans verdi. 2 kaleci de beklentileri karşılayamazken, yedikleri hatalı gollerle taraftarın eleştirisine maruz kaldı. Habertürk'ten Ayhan Şensoy'un haberine göre; teknik direktör Fatih Terim, ocak ayında yerli bir kaleci transfer edilmesini istedi.

Sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Fatih Öztürk ile ocak ayında yollar ayrılacak. İsmail Çipe'nin de sözleşmesi sezon sonunda bitiyor. Galatasaray yönetimi 26 yaşındaki kaleciyle yeni sözleşme yapmayı düşünmüyor.

Bu arada 15 Ekim günü sabaha karşı 03:30'da ülkesi Uruguay'ın Brezilya ile oynayacağı maçta kaleyi koruyacak olan Fernando Muslera, 16 Ekim Cumartesi akşam saatlerinde İstanbul'da olacak. Muslera takımla hiç antrenmana çıkmadan 17 Ekim Pazar günü oynanacak Konyaspor maçında kalede olacak.