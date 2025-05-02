Galatasaray'dan Muslera sonrası için hamle: Gabriel Brazao!

Sarı-kırmızılı kulüp Muslera’nın ‘Bırakıyorum’ deme ihtimaline karşın şimdiden kolları sıvamış ve çalışmalara başlamış durumda. Kulübün hem yerli hem de yabancı birçok kaleciyle görüştüğü bilinirken, son olarak Brezilya'dan bir transfer haberi gündeme geldi.