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        Haberler Spor Transfer Galatasaray'dan Muslera sonrası için hamle: Gabriel Brazao! - Futbol Haberleri

        Galatasaray'dan Muslera sonrası için hamle: Gabriel Brazao!

        Muslera sonrası dönem için kolları sıvayan Galatasaray'la ilgili bir iddia Brezilya'dan geldi. Brezilya basını sarı-kırmızılıların Gabriel Brazao'yu istediğini öne sürdü

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 02.05.2025 - 09:42 Güncelleme: 02.05.2025 - 09:42
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        Galatasaray’da Fernando Muslera devrinin sonuna yaklaşılıyor, bu konuda çeşitli iddialar ortaya atılmaya devam ediliyor.

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        Galatasaray yönetimi ise kaptanın devam etmeye sıcak bakması halinde sözleşmesini bir yıl uzatma konusunda istekli.

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        Sarı-kırmızılı kulüp Muslera’nın ‘Bırakıyorum’ deme ihtimaline karşın şimdiden kolları sıvamış ve çalışmalara başlamış durumda. Kulübün hem yerli hem de yabancı birçok kaleciyle görüştüğü bilinirken, son olarak Brezilya'dan bir transfer haberi gündeme geldi.

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        Brezilya medyasında yer alan iddialara göre, sarı-kırmızılı yönetim, Santos'un 24 yaşındaki genç kalecisi Gabriel Brazao'yu transfer listesine ekledi. Galatasaray'ın henüz resmi bir teklif yapmadığı ancak oyuncunun menajeriyle iletişime geçerek transfer maliyetini öğrenmeye çalıştığı belirtiliyor.

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        1,92 metre boyundaki Brezilyalı kaleci, Transfermarkt verilerine göre 4 milyon Euro değerinde. Brazao, bu sezon Santos formasıyla 19 maça çıktı ve kalesinde 25 gol gördü.

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        24 yaşındaki file bekçisi dört maçta ise kalesini gole kapadı. Cruzeiro altyapısında yetişen kaleci, 2019'da Parma'ya transfer olarak Avrupa'ya adım attı.

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        Aynı yıl Inter’e 6,3 milyon Euro karşılığında imza atan oyuncu, ardından çeşitli takımlarda kiralık olarak forma giydi.

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        Albacete, Real Oviedo, Cruzeiro, SPAL ve Ternana gibi kulüplerde deneyim kazanan Brazao, 2023-24 sezonunun devre arasında bedelsiz olarak Santos'a transfer oldu. 24 yaşındaki file bekçisinin Santos ile 2028 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.

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