Galatasaray'dan son dakika transfer haberleri (31 Ağustos)
31.08.2018 - 10:47 | Güncelleme:
Galataasaray'da transferde hareketli saatler yaşanıyor. Gomis'i gönderen Sarı-kırmızılılar, transfer döneminin son saatlerinde golcü bir ismi kadrosuna katabilir. İşte bu isimler ve transferdeki son durum. Detaylar haberimizde
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Aslan transferin en yoğun gününü yaşayacak. Sarı-Kırmızılılar kadroyu 2 forvetle birden takviye etmek istiyor. Gündemde çok sayıda isim var. Yönetim günlerdir listedeki oyuncuları imza aşamasına getirebilmek adına harıl harıl çalışıyor.
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Şampiyonlar Ligi’nde iddialı bir konuma gelebilmek için Avrupa çapında kaliteli forvetleri takviye etmek isteyen Cim Bom’da; öne çıkan 3 isim dikkat çekiyor: Marsilya’dan Mitroglou, Porto’dan Aboubakar ve Quanjian’dan, “Şimdilik olmuyor” denilen Modeste. Galatasaray’da öncelik tanınan bu isimlerdeki son durum şöyle:
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Marsilya’nın geçen sezon Gomis’in yerine aldığı ancak aradığını bulamadığı Yunan golcü Mitroglou, Galatasaray’ın radarında.
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Sarı-Kırmızılılar, Fransa’ya temsilci yollayarak, tecrübeli futbolcunun kiralanması için teklifte bulunacak. Bu sezon takımında yedek kalan 30 yaşındaki forvetin, Şampiyonlar Ligi’nde ilk 11 garantisiyle ikna edilmesi planlanıyor.
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Marsilya da kiralık teklifini kabul ederse, bu transferin mutlu sona tamamlanması olası görünüyor. Galatasaray daha önceki transfer dönemlerinde de Mitroglou ile görüşmeler yapmıştı.
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Transferde artık imkansızı zorlayan Galatasaray’ın listesindeki isimlerden biri de Aboubakar. Beşiktaş’ın eski golcüsü, Sarı- Kırmızılılar’ın kiralamayı düşündüğü en pahalı oyuncu konumunda.
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Porto’nun, 3.5 milyon Euro civarında kiralama bedeli talep ettiği, oyuncunun da bu civarda bir yıllık ücret istediği iddia ediliyor. Portekiz medyasına göre bu transfer teması olumlu sonuçlanabilir.
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Ancak Portekiz temsilcisi, transferin son gününde böylesine önemli bir ismi kaybetmek istemeyebilir. Galatasaray Yönetimi yine de limitleri zorlamaya çalışacak.
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Bir sürpriz de Çin'den var. Alanyaspor maçı sonrası hem Abdurrahim Albayrak hem de Fatih Terim’in, “Şimdilik olmuyor” dediği Modeste için bir girişim daha yapıldığı öğrenildi.
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Sarı- Kırmızılılar’ın tek beklentisi, Fransız forvetin, kulübü Quanjian’la arasındaki bonservis sorununu çözmesi. FIFA ile davalık olmak istemeyen Galatasaray Yönetimi, hukuki sürecin kulüp aleyhinde olmayacağına kanaat getirirse, Modeste’ye imza attırmayı planlıyor.
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Hatta bu transferin ocak ayında gerçekleşmesine kesin gözüyle bakılıyor.
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Senegalli Niasse Galatasaray’ı çok istese de, Everton sürekli zorluk çıkarıyor. Daha önce Sarı-Kırmızılı kulüpten istenen yüksek kiralama bedeli, şimdi yerini bonservis pazarlığına bıraktı. Cim Bom kiralama formülü için bastırıyor.
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Pato, bir sosyal medya paylaşımıyla Galatasaray’ın gündemine düştü. Çin’de gollerini atmaya devam ediyor ve ayrılması zor görünüyor. Brezilyalı futbolcu için kiralama teklifi yapılacak, ancak Quanjian’ın bırakması zor görünüyor.
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Gittiği takımlarda bir türlü dikiş tuttaramayan Okaka, transferi en mümkün görünen isimlerden biri. Watford’un göndermeye sıcak baktığı İtalyan golcü fiziğiyle öne çıksa da, son yıllarda performansı düşük seyrediyor.
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Ndiaye döndükten sonra menajerlerin Stoke City kadrosundan Galatasaray’a önerdiği bir diğer isim Mame Diouf oldu. Eğer gündemde öne çıkan isimlerden olumlu sonuç gelmezse, Sarı-Kırmızılılar Senegalli golcüyü kiralayabilir. (Fanatik)
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YENİ ELMANDER CORNELİUS
Transferin bitmesine saatler kala Galatasaray'ın forvetteki kararı Andreas Cornelius olmak üzere... Sarı-kırmızılılar dün İtalya'da Atalanta kulübü ile masaya oturdu. Cornelius'u ikna eden idari menajer Şükrü Hanedar'ın kiralama konusunda Atalanta ile de anlaşmaya vardığı bildirildi.
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Geçen sezon 3.5 milyon Euro'ya Atalanta'ya transfer olan Cornelius, İtalya'da beklentileri karşılayamadı ve 31 maçta 6 golde kaldı. Buna rağmen Dünya Kupası'nda Danimarka ile boy gösteren 25 yaşındaki oyuncu, stili ile Elmander'i anımsatıyor.
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Galatasaray adına yurt dışında oyuncu izleyen Elmander'in de Cornelius için olumlu görüş verdiği öğrenildi. Sol ayağını kullanan Danimarkalı golcü, 1.93 boyuyla hava toplarına çok hakim ve Fatih Terim'in forvetlerinden istediği hücum presi başarıyla yapıyor.
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Kariyer zirvesine Copenhagen'da çıkan Cornelius, Mustafa Denizli döneminde de gündeme gelmiş ancak FFP cezası yüzünden transfer gerçekleşmemişti. (Sabah)
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HER ŞEY PATO İÇİN
Gomis’in boşluğunu Şampiyonlar Ligi seviyesinde bir golcüyle doldurmak isteyen G.Saray için zaman daralıyor. Geçen yaz Çin’e transfer olan Brezilyalı yıldız Pato’ya teklif götüren Cim Bom, sambacıdan “Gelirim” yanıtını alınca kulübü Tianjin Quanjia’ya resmi teklifini iletti.
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Oyuncunun sözleşmesindeki “UEFA Şampiyonlar Ligi takımlarından teklif gelirse ayrılabilir” maddesinden yararlanmak istediği öğrenilen Sarı-Kırmızılılar’ın bugün işi bitirmesi bekleniyor. 29 yaşındaki golcü sosyal medya hesaplarından aslan paylaşımı yaparak taraftarı heyecanlandırmıştı. (Güneş)
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HEDEF ÇİZME
Galatasaray transfer döneminin son gününe girerken Çizme'ye yöneldi. İtalyan medyasından Tutto Mercato'nun haberine göre; sarı-kırmızılılar, Genoa'nın golcüsü Gianluca Lapadula'yı kiralamak için teklif yaptı.
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Geçen sezon Genoa formasıyla 29 karşılaşmaya çıkan Lapadula, 6 kez ağları sarstı. Kulübüyle 2022 yılına kadar kontratı bulunan İtalyan yıldız, 1.78 boya ve 69 kiloya sahip.
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Geçen sezon Milan'dan 11 milyon euro zorunlu satın alma opsiyonuyla 2 milyon euro'ya kiralanan Lapadula, teknik direktör Fatih Terim'in, "Şampiyonlar Ligi'nde hızlı forvet lazım" tanımına uyuyor.
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Hızı ve çabukluğuyla dikkat çeken Lapadula, bu sezon Genoa'nun Empoli'yi 2-1 devirdiği karşılaşmada yedek bekledi.
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Lapadula; Pandev, Piatek, Favili, Kouame ve Dalmonte ile birlikte takımın 6 golcüsünden biri. Lapadula da sarı-kırmızılılar ile Devler Ligi'nde boy göstermeye sıcak bakıyor.
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Sarı-kırmızılılar, alternatif isimleri de el altında tutuyor. Everton'dan Niasse, Watford'dan Stefano Okaka, Stoke City'nin Senegalli forveti Mame Diouf ve Başakşehir'den Mevlüt Erdinç yedekte bekletiliyor. (Fotomaç)
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