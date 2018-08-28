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Galatasaray, Fatih Terim ile parlıyor

Spor Toto Süper Lig'de Aytemiz Alanyaspor'u 6-0 yenerek averajla liderliğe yükselen Galatasaray, teknik direktör Fatih Terim yönetimindeki başarılı performansıyla göz dolduruyor

28 Ağustos 2018 Salı, 12:10:16 | Güncelleme:

Sarı-kırmızılı takım, bundan önceki üç döneminde 6 kez şampiyonluğa ulaştığı tecrübeli teknik adamın dördüncü döneminde iyi bir grafik çiziyor. Süper Lig'de geçen sezon, 17. hafta öncesinde göreve getirilen Terim yönetiminde 7, toplamda 21. şampiyonluğuna ulaşan Galatasaray, bu sezona da etkili bir başlangıç yaptı. Ligin ilk haftasında deplasmanda MKE Ankaragücü'nü 3-1 yenen Galatasaray, ikinci haftada sahasında Göztepe'yi 1-0, üçüncü haftada ise yine seyircisi önünde Aytemiz Alanyaspor'u 6-0 mağlup ederek 3'te 3 yapma başarısı gösterdi.

SAHASINDA PUAN KAYBETMEDİ

Galatasaray, Fatih Terim'in dördüncü döneminde sahasında oynadığı lig maçlarının tamamından galibiyetle ayrıldı. Süper Lig'de geçen sezonun 17. haftasında Türk Telekom Stadı'ndaki Göztepe maçıyla göreve başlayan Terim yönetimindeki sarı-kırmızılı takım, o sezon iç sahada yaptığı 9 müsabakada rakiplerini mağlup etti. Bu sezon da sahasında Göztepe ve Aytemiz Alanyaspor karşılaşmalarını kazanan Galatasaray, böylece Terim idaresinde evinde oynadığı 11 maçı kayıpsız geçti.

LİGDE SON 9 MAÇINI KAZANDI

Galatasaray, Fatih Terim ile Süper Lig'de çıktığı son 9 müsabakadan da üçer puan çıkardı. Ligde geçen sezon, 28. haftada deplasmanda Gençlerbirliği'ne mağlup olan sarı-kırmızılı takım, daha sonra Medipol Başakşehir, Aytemiz Alanyaspor, Beşiktaş, Akhisarspor, Evkur Yeni Malatyaspor ve Göztepe'yi yendi. Sarı-kırmızılılar, bu sezonun ilk üç haftasında ise MKE Ankaragücü, Göztepe ve Aytemiz Alanyaspor ile oynadığı maçları kazandı. Galatasaray, ligde bundan önceki 9 maçlık galibiyet serisini yine Fatih Terim yönetiminde 2011-2012 sezonunda elde etmişti.

51 GOL ATTI, 13 GOL YEDİ

Galatasaray, teknik direktör Fatih Terim yönetiminde skorer bir performans ortaya koyarken, savunmada da rakiplere fazla şans tanımadı. Tecrübeli teknik adamın dördüncü döneminde 21 lig maçına çıkan sarı-kırmızılı ekip, bu müsabakalarda 51 kez ağları havalandırırken, kalesinde ise 13 gol gördü. Bu süreçte sahasında yaptığı 11 maçta 30 kez topu ağlarla buluşturan Galatasaray, sadece 3 gol yedi.

EVİNDEKİ SON 5 MAÇTA GOL YEMEDİ

Galatasaray, teknik direktör Fatih Terim idaresinde sahasındaki son 5 maçta kalesini gole kapatarak önemli bir seriye de imza attı. Sarı-kırmızılı takım, evindeki son 5 maçta Medipol Başakşehir, Beşiktaş, Evkur Yeni Malatyaspor, Göztepe ve Aytemiz Alanyaspor'u gol yemeden mağlup etti. Galatasaray, en son 1985-1986 sezonunda iç sahada üst üste 5 maçta rakiplerine gol izni vermemişti.

TERİM İLE 250. GALİBİYET

Galatasaray, Fatih Terim yönetiminde 250. galibiyetini Aytemiz Alanyaspor karşısında elde etti. Sarı-kırmızılı takımın başında tüm kulvarlarda 403 resmi maçta görev alan tecrübeli teknik adam, 1996 yılında Vanspor müsabakasıyla başlayan galibiyet sevinçlerinin 250'ncisini Aytemiz Alanyaspor karşılaşmasında yaşadı.

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