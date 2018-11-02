Spor Toto Süper Lig'in 11. haftasında Galatasaray evinde Fenerbahçe'yi konuk ediyor. Kıtalararası derbi yaklaşık 10 yıl sonra bir ilke de sahne oldu. Fenerbahçe, yaklaşık 10 yıl sonra Galatasaray deplasmanında başkan düzeyinde temsil edildi.

Sarı-lacivertlilerde haziran ayında göreve gelen başkan Ali Koç, Türk Telekom Stadı'nda takımını yalnız bırakmadı. Aziz Yıldırım döneminde Fenerbahçe, Galatasaray deplasmanlarına en son 12 Nisan 2009'da başkanıyla gitmişti.

Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç, ilk kez Türk Telekom Arena’da protokol tribünde yer alacak. 2011 yılında açılan Türk Telekom Stadı'nda Fenerbahçe Kulübü Başkanı sıfatıyla ilk maçı Ali Koç izledi.

ALİ KOÇ, TAKIM OTOBÜSÜYLE GELDİ

Fenerbahçe Kulübü Başkanı Koç, takım otobüsüyle stada geldi.

Hafta boyunca Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde teknik heyet ve futbolculara büyük destek veren Koç, takım otobüsünde stada gelmeyi tercih ettti. Başkan vekili Semih Özsoy da otobüste yer aldı.

Ali Koç, stada geldikten sonra otobüsten indi ve futbolcuların tek tek soyunma odasına gitmesini bekledi. Sarı-lacivertli kafileyi Türk Telekom Stadı'nda Galatasaray Kulübü İkinci Başkanı Abdurrahim Albayrak karşıladı.

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