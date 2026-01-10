Galatasaray - Fenerbahçe maçı hangi kanalda? Süper Kupa finali Galatasaray - Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta?
Turkcell Süper Kupa finali için nefesler tutuldu. Galatasaray ile Fenerbahçe Süper Kupa finalinde karşı karşıya gelecek. İki takım da Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynanacak final maçına galibiyet için çıkacak. Kazanan taraf sezonun ilk kupasını müzesine götürecek. Ezeli rakiplerin heyecan dolu mücadelesini ekran başından takip etmek isteyen futbolseverler ''Galatasaray - Fenerbahçe maçı hangi kanalda, şifresiz mi?'' sorularına yanıt aramaya başladı. GS - FB derbisi canlı yayın kanalı, saati ve muhtemel 11'leri gündemde en çok araştırılanlar arasında yerini aldı. Peki; Süper Kupa finali Galatasaray - Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte karşılaşmaya dair tüm detaylar...
2025 Turkcell Süper Kupa sahibini buluyor! Galatasaray ile Fenerbahçe Süper Kupa final maçında kozlarını paylaşacak. Sarı kırmızılı takımın en son 2024 yılında kazandığı, sarı lacivertli ekibin ise 11 senedir hasret kaldığı Süper Kupa’da iki takım 5. kez birbirlerine rakip olacak. Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynanacak zorlu mücadeleyi kaçırmak istemeyen futbolseverler ‘’Galatasaray - Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta başlayacak?’’ sorularını gündeme taşıdı. GS - FB derbisi canlı yayın kanalı, saati ve muhtemel 11’leri belli oldu. Peki, Süper Kupa finali Galatasaray - Fenerbahçe maçı hangi kanalda yayınlanacak, şifresiz mi? İşte yanıtı…
GALATASARAY - FENERBAHÇE SÜPER KUPA FİNALİ NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?
Galatasaray - Fenerbahçe Süper Kupa maçı, 10 Ocak 2026 Cumartesi günü (bugün) saat 18.45'te başlayacak.
İstanbul'daki Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynanacak dev derbiyi Halil Umut Meler yönetecek.
Meler'in yardımcılıklarını İbrahim Çağlar Uyarcan ve Abdullah Bora Özkara yapacak. Ozan Ergün ise dördüncü hakem olarak görev alacak.
GALATASARAY - FENERBAHÇE SÜPER KUPA MAÇI HANGİ KANALDA?
Galatasaray - Fenerbahçe maçı, ATV ekranlarından canlı ve şifresiz olarak yayınlanacak.
GALATASARAY’DA HEDEF 8. ŞAMPİYONLUK
Galatasaray, 2006'dan bu yana "Süper Kupa" adıyla düzenlenen finali 7 kez kazandı.
Süper Kupa'yı en fazla müzesine götüren takım unvanını elinde bulunduran sarı-kırmızılı ekip, sekizinci şampiyonluğunu hedefliyor.
Galatasaray; 2008, 2012, 2013, 2015, 2016, 2019 ve 2024 yıllarında Süper Kupa'yı müzesine götürdü.
Sarı-kırmızılı ekip, daha önce "Cumhurbaşkanlığı Kupası" ve "Devlet Başkanlığı Kupası" adıyla 33 kez düzenlenen organizasyonda da 10 kez mutlu sona ulaştı.
FENERBAHÇE’DE HEDEF 4. ŞAMPİYONLUK
Fenerbahçe, tarihinde 4. kez Turkcell Süper Kupa'yı kazanmak için sahaya çıkacak.
2006 yılından bu yana oynanan Süper Kupa'da Fenerbahçe, 6 kez final oynama hakkı kazandı. 2007 yılında Süper Kupa'yı ilk kez müzesine götüren sarı-lacivertliler, 2009'da da finalde mutlu sona ulaştı.
Fenerbahçe'nin son Süper Kupa zaferi ise 2014 yılındaydı. Finalde Galatasaray'la karşılaşan sarı-lacivertliler, normal süresi 0-0 sona eren maçta rakibini penaltı atışlarıyla mağlup ederek kupayı kaldırdı.
Fenerbahçe biri hükmen 3 kez de finalde kaybetti. Sarı-lacivertli ekip, 3 finali de Galatasaray'a karşı oynadı.
MUHTEMEL 11'LER
GALATASARAY: Uğurcan, Sallai, Davinson Sanchez, Abdülkerim, Eren, Lemina, Torreira, Sane, Yunus, Barış Alperi Icardi.
FENERBAHÇE: Ederson, Mert Müldür, Skriniar, Oosterwolde, Levent, Guendouzi, İsmail, Musaba, Asensio, Kerem, Duran.