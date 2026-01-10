2025 Turkcell Süper Kupa sahibini buluyor! Galatasaray ile Fenerbahçe Süper Kupa final maçında kozlarını paylaşacak. Sarı kırmızılı takımın en son 2024 yılında kazandığı, sarı lacivertli ekibin ise 11 senedir hasret kaldığı Süper Kupa’da iki takım 5. kez birbirlerine rakip olacak. Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynanacak zorlu mücadeleyi kaçırmak istemeyen futbolseverler ‘’Galatasaray - Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta başlayacak?’’ sorularını gündeme taşıdı. GS - FB derbisi canlı yayın kanalı, saati ve muhtemel 11’leri belli oldu. Peki, Süper Kupa finali Galatasaray - Fenerbahçe maçı hangi kanalda yayınlanacak, şifresiz mi? İşte yanıtı…