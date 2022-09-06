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Galatasaray - Gaziantep FK maçının yazar yorumları

Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'in 5. haftasında Gaziantep FK'yı 90+1'de bulduğu golle 2-1 mağlup etti. 1-0 geriye düştüğü maçta Abdülkerim'in kırmızı kartıyla 10 kişi kalan Galatasaray, Gomis ve Kitsiou'nun (k.k) golleriyle galibiyete uzandı

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  • Galatasaray - Gaziantep FK maçının yazar yorumları

    UĞUR MELEKE: Galatasaray ilk dört haftaya göre bence bazı temel meseleleri halletmiş görünüyor: Yunus ve Kerem taç çizgisine yapışmıyorlar, daha fazla merkezde topla buluşuyorlar. Torreira’nın gelmesiyle rahatlayan ve öne çıkan Sergio Oliveira sezonun en iyi futbolunu oynadı. 
  • Galatasaray - Gaziantep FK maçının yazar yorumları

    Sacha Boey kanadını mükemmel kullandı, 10’a 11’ken bile Galatasaray’ın etkili hücum silahı olmayı sürdürerek maçın kahramanı oldu Fransız bek. Yine Galatasaray’ın eksik oynadığı bölümde Nelsson ve Torreira’nın da sorumluluk aldıklarının altını çizmek gerek.
  • Galatasaray - Gaziantep FK maçının yazar yorumları

    Galatasaray bu sezon üç maçı son dakikalarda kazanarak üst gruba tutundu, ancak daha fazlasını yapabilmeleri için daha derin bir kadroya ihtiyaçları var.
  • Galatasaray - Gaziantep FK maçının yazar yorumları

    Transferde sarı kırmızılılar için çok kritik bir kırk sekiz saat yaşanacak şimdi. Stoper takviyesi şart. İyi bir santrfor da arıyorlar haliyle. Yunus-Kerem’in kaygı duymasını sağlayacak, onlarla rekabet edebilecek kanat hücumcusuna da ihtiyaçları var. Bu takviyeleri yapabilirlerse şampiyonluk yarışında daha gerçekçi bir şansı olabilir Galatasaray’ın bu sezon.
  • Galatasaray - Gaziantep FK maçının yazar yorumları

    ERMAN TOROĞLU: Tartışılacak pozisyonlar var. Bence Abdülkerim'in ikinci sarısı, sarı değil!.. İşte hakemler arasındaki bariz karar farklılıkları... Trabzonspor maçındaki dirsek, hem penaltı hem kırmızı kart olması gerekiyordu. Burada ise Abdülkerim'in kolu rakibine değiyor, o da fazla yükseldiği için.. İki pozisyon arasında büyük fark var, kararlarda da büyük fark var! O zaman da isyan geliyor. Hakemin verdiği penaltı kararı net doğru.
  • Galatasaray - Gaziantep FK maçının yazar yorumları

    AHMET ÇAKAR: Galatasaray altın değerinde 3 puan aldı. 3 puanın da kahramanı Sacha Boey. Kırmızı kart, kaçan penaltı ama son saniyeye kadar mücadele eden Galatasaray, Sacha Boey'in kişisel gayretiyle birçok problemi engelleyerek 3 puanı alıverdi. Yaşar Kemal Uğurlu Türkiye liglerinin en tehlikeli hakemi.
  • Galatasaray - Gaziantep FK maçının yazar yorumları

    Kesinlikle gizli ajandası var. Bunu sadece yüzde 100 hatalı olarak gösterdiği kırmızı karttan dolayı söylemiyorum. Bazen detaylarla takımları ve taraftarı öylesine tahrik ediyor ki, dün gece de hem taraftarı hem takımı ince ince tahrik etti. Bana göre bir gün bile camiada tutulmaması gereken bir hakem.
  • Galatasaray - Gaziantep FK maçının yazar yorumları

    ŞANSAL BÜYÜKA: Galibiyet Galatasaray’ın hakkıydı… Gaziantep bir puanı alsa, inanın futbola ihanet olurdu … Hücumu hiç düşünmediler, sürekli savunmada kaldılar, bir puanın yarısını bile hak etmediler ...Bu Gaziantep takımı Süper Lig’de “yenilmeden” yoluna devam ediyor(du)… Düşünün Süper Lig’in halini… 
  • Galatasaray - Gaziantep FK maçının yazar yorumları

    OSMAN ŞENHER: Okan Buruk’un talebeleri bir devre 10 kişi de oynasalar saygı duyulacak bir futbol ortaya koydular. Boey, Nelsson, Emin Bayram, Torreira, Yunus, Oliveira ve Mertens iki kişilik mücadele ettiler. Sahada 10 kişi oynadıklarını hissettirmediler. 
  • Galatasaray - Gaziantep FK maçının yazar yorumları

    Okan Buruk’a helal olsun. Takımını çok iyi hazırlamış. Bir kere kondisyon olarak çıtayı bayağı yükseltmiş. Gaziantep gibi şimdiye kadar yenilmemiş bir takım karşısında bu kadar çok gol pozisyonuna girmek gerçekten çok zor bir şey... Okan Buruk’u ve futbolcuları ne kadar kötüleseler de Galatasaray adım adım geliyor.
  • Galatasaray - Gaziantep FK maçının yazar yorumları

    İBRAHİM YILDIZ: Son bölümde sanki 10 kişi oynayan Gaziantep FK'ydı. Teknik direktör Okan Buruk’un yaptığı değişiklikler yerindeydi. Takımı daha canlı tuttu. Mücadele gücü ve oyun üstünlüğünü ele geçirdi.
  • Galatasaray - Gaziantep FK maçının yazar yorumları

    Erol Bulut, kaybedilen maçın önemli aktörüydü. İkinci yarı, taktiği değiştirmedi. Galatasaray’ın riskli oyununa karşı bir alternatif geliştiremedi. Sarı-Kırmızılı takım bir kişi eksik olsa da maçın nasıl kazanılacağını gösterdi.

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