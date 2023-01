Uğur Meleke (Hürriyet): Futbolun rehabilitasyon merkezi İstanbul’un son süperstarı İcardi’nin diğerlerinden önemli bir farkı var tabii: Arjantinli santrfor buraya sadece iyileşmek için gelmemiş, daha fazlasını istiyor. Hemen her maçta takımının en iyisi. En çok çalışan, kolektif oyuna en çok uyanlardan biri. Eğer Barış ve Kerem gibiler hafta içi evde Galatasaray maçlarının tekrarını izleseler ve özellikle İcardi’ye odaklansalar, pas tercihleri konusunda çok şey öğrenirler eminim. Arjantinli santrforun ismi dün belki tabelada yoktu, ama onun dışında her yerde vardı. Galatasaray’ın attığı her golün bir yerinde muhakkak var. Ve Galatasaray şampiyon olursa bu sezona adını vermeye doğru gidiyor adeta İcardi.