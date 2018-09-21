Sezon başında her mevki için 2 veya 3 alternatif isteyen Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, forvet dışında bu isteğine kavuştu. Ancak diğer bölgelerde önemli oyunculara sahip olan deneyimli çalıştırıcı, forma konusunda ince eleyip sık dokumak zorunda kalıyor.

Savunmada son olarak Kasımpaşa maçında yıldızı parlayan Ozan Kabak’la birlikte Serdar Aziz, Ryan Donk ve Maicon dörtlüsünden ikisine şans verecek olan İmparator, Akhisar’da kime görev vereceğine henüz kesin olarak karar vermedi. Aynı şekilde sağ bekte de hem Mariano’nun hem de Martin Linnes’in üstün performansları forma savaşını kızıştırıyor. En büyük forma rekabetinin yaşandığı yer ise orta saha…

Donk’un da oynayabildiği bu bölgede Fernando, Badou Ndiaye ve Emre Akbaba Akhisar’da ilk 11 başlamak için idmanlarda kendilerini göstermeye çalışıyor. 2 maç cezası kalan Younes Belhanda da geldikten sonra Terim’in eli daha da güçlenecek. Sağ kanatta ise Sinan Gümüş, Yunus Akgün ve Sofiane Feghouli rekabeti yaşanıyor. Lokomotiv Moskova maçında burada Emre Akbaba’yı görevlendiren Terim, Feghouli’yi ilk 11’inde fazla düşünmüyor. Sol kanatta da durum farklı değil…

Müthiş performansıyla dikkat çeken Garry Rodrigues’in elinden formayı kapmak isteyen yeni transfer Henry Onyekuru da tüm gücüyle savaşıyor.

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