Süper Lig'in 11. haftasında Galatasaray, Hatayspor'u ağırlayacak. Atakaş Hatayspor, ligde oynadığı maçlar sonucunda 7 müsabakada 3 galibiyet, 3 beraberlik ve 1 mağlubiyet sonucunda 12 puan elde etti. Galatasaray Hatayspor maçı hangi kanalda yayınlanacak? Galatasaray Hatayspor ne zaman saat kaçta?
GALATASARAY HATAYSPOR MAÇI SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?
STAT: Türk Telekom Stadı
HAKEM: Erkan Özdamar
SAAT: 19.00
YAYIN: beIN Sports 1
GALATASARAY: Fatih, Linnes, Donk, Marcao, Emre Taşdemir, Taylan, Feghouli, Emre Kılınç, Oğulcan, Emre Akbaba, Diagne
YEDEKLER: Okan, Şener, Belhanda, Etebo, Kerem Aktürkoğlu, Ömer, Luyindama, Arda, Sekidika, Ali Yavuz
TEKNİK DİREKTÖR: Fatih Terim
HATAYSPOR: Munir, Popov, Renan, Yusuf, Burak, Rayane, Sackey, Selim Ilgaz, Adama Traore, Babajide, Diouf
TEKNİK DİREKTÖR: Ömer Erdoğan
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