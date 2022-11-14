Dünya Kupası arası başladı ve takımlar da hazırlık maçları için programlarını yapmaya başladı. Son haftalarda ciddi bir çıkışa geçen ve 3 maç üst üste kazanan Galatasaray'ın söz konusu arada hazırlık maçları takvimini bir araya getirdik. İşte, detaylar...