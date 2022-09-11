Galatasaray hız kesmiyor! İlk kez 3 gol...

Spor Toto Süper Lig'in 6. haftasında deplasmanda Kasımpaşa'yı 3-2 mağlup eden Galatasaray, çıkışını sürdürdü. Sarı kırmızılı ekip, bu sezon ilk kez bir lig maçında 3 gol birden atma başarısı gösterdi

Recep Tayyip Erdoğan Stadı'ndaki maçın başında topu ayağında tutan sarı-kırmızılılar, buna rağmen ilk dakikada Kerem Aktürkoğlu ile girdiği pozisyon haricinde etkili olamadı. Kaptığı toplarla hızla rakip kaleye gitmeyi düşünen Kasımpaşa ise 16. dakikada Stephane Bahoken'in attığı golle 1-0 öne geçti. Ancak lacivert-beyazlıların üstünlüğü kısa sürdü ve Galatasaray 20. dakikada Bafetimbi Gomis'in kaydettiği golle beraberliği yakaladı. Mücadelenin 29. dakikasında konuk takımda Sergio Oliveira'nın şutunda top direğe çarparken Kasımpaşa Bersant Celina ile Mickael Tirpan'ın ceza sahası dışından şutlarıyla tehlikeli oldu. Ancak iki takım da golü bulamadı ve devre arasına 1-1 eşitlikle girildi.

Mücadelenin 2. yarısına etkili başlayan taraf Galatasaray oldu. Maçın 49. dakikasında Kerem Aktürkoğlu'nun golüyle öne geçen sarı-kırmızılı ekip, 69. dakikada yine Kerem ile farkı 2'ye çıkardı: 2-3. Topun hakimiyetini elinde bulunduran Galatasaray, 90. dakikada eski oyuncusu Sadık Çiftpınar'ın golüne engel olamadı ve fark 1'e indi.

Kalan bölümde kısa süre panik bir görüntü sergilemesine rağmen çabuk toparlanan Galatasaray, sahadan 3-2 galip ayrıldı.

Sarı-kırmızılı ekip, bu sonuçla ligdeki 4. galibiyetini aldı. Bir de beraberliği bulunan Galatasaray, puanını 13'e çıkardı.

Kasımpaşa ise 6. karşılaşmada 4. kez mağlup oldu. İki galibiyeti bulunan lacivert-beyazlılar, 6 puanda kaldı.

- Yine geriden geldi

Galatasaray, Süper Lig'de arka arkaya 2 hafta geriden gelerek maç kazandı.

Ligin 5. haftasında 1-0 geri düştüğü Gaziantep FK mücadelesini 2-1 kazanan sarı-kırmızılılar, bu hafta da Kasımpaşa karşısında geriden gelerek 3 puan aldı.

- Galatasaray, Kasımpaşa'yı 2 maç sonra yendi

Sarı-kırmızılı ekip, Süper Lig'de Kasımpaşa'yı 2 maç sonra mağlup etti.

Kasımpaşa karşısında son galibiyetini 2020-2021 sezonunun 25. haftasında alan sarı-kırmızılılar, sonraki 2 maçta birer mağlubiyet ve beraberlik yaşadı.

- Bu sezon ilk kez 3 gol attı

"Cimbom" bu sezon 6. lig maçında ilk kez 3 gol birden buldu.

Bu sezon geride kalan 5 maçta toplam 4 gol atan sarı-kırmızılı ekip, 2 müsabakada birer, bir mücadelede ise 2 kez rakip fileleri havalandırdı.

Galatasaray, Kasımpaşa ağlarına 3 gol göndererek bu sezon skor anlamında en üretken maçını geçirdi.

- Gomis, Kasımpaşa'yı da boş geçmedi

Galatasaray'ın bu sezon bulduğu 7 golün 4'ünü Bafetimbi Gomis'ten geldi.

Fransız santrfor, sarı-kırmızılı ekibin 1-0 kazandığı Fraport TAV Antalyaspor ve HangiKredi Ümraniyespor maçları ile 2-1 galip bitirdiği Gaziantep FK maçlarında birer kez ağları havalandırdı.

Gomis, bu sezon çıktığı 6. Süper Lig karşılaşması olan Kasımpaşa maçında da takımı adına 1-1 beraberliği sağlayan golü kaydetti.