Galatasaray Kulübü ile gayrimenkul yatırım şirketi Nevita arasında Mecidiyeköy'de yer alan gayrimenkul projesiyle ilgili iş birliği anlaşması imzalandı.

İş birliği anlaşmasına ilişkin tören Galatasaray Kulübü Başkanı Dursun Özbek ve Nevita Yönetim Kurulu Başkanı Faruk Akbal'ın katılımıyla Nef Stadı'nda gerçekleştirildi.

"BANKALAR BİRLİĞİ ANLAŞMASINDAN ÇIKMANIN İLK ADIMI"

Burada bir konuşma yapan Dursun Özbek, göreve başladıkları ilk gün söylediği gibi, öncelikli amaçlarının, Galatasaray'ın mali açıdan güçlü, sportif başarıya sahip, her branşta rekabet eden bir kulüp haline getirmek için çalışmalarını aralıksız sürdürmek olduğunu belirterek, "Bu çalışmalarımızdan birisi de Mecidiyeköy'deki gayrimenkulümüzün geliştirilerek değerlendirilmesi. Bu projeyle Bankalar Birliği anlaşmasından çıkmanın ilk adımını atacağız." diye konuştu.

Bu projelerinin ayrıca Kemerburgaz ve Florya projeleri için de büyük bir önem arz ettiğini kaydeden Özbek, global bir gayrimenkul şirketiyle çalışmalarının çok önemli olduğunu ve "Leo" adlı projelerinin Galatasaray'a yakışan "aslan gibi" bir proje olacağını dile getirdi.

Özbek, 17 Aralık'ta bu projeyle ilgili büyük çaplı bir tanıtım yapacaklarını ve tüm Galatasaraylıların buna önemli bir yatırım fırsatı olarak bakmaları çağrısında bulundu.

Projenin mali değeriyle ilgili bir soruyu yanıtlayan Özbek, şunları söyledi:

"Yatırım miktarı takribi 100-150 milyon lira arasında değişir. Kesin bir rakam söylemek mümkün değil ama Faruk Akbal bey açıkladı; burası çok güzel, önemli bir rezidans olacak. Dolayısıyla hak ettiği bir harcamada bulunacağız dekorasyon ve işletme sistemiyle. Herkesin tercih edeceği, herkes için de güzel bir yatırım fırsatı olacak. Galatasaray'ın bugünkü mali yapısı itibarıyla buraya nasıl gücü yetecek, gibi bir soru akla gelebilir. Kimse merak etmesin, bunun projesi yapıldı, titiz çalışıldı. Erden Timur bu projeye finansman, mimarlık ve proje takibi konularında büyük katkı veriyor. Genel kurul üyelerine söz verdiğimiz şekilde, bu proje gerek takibi açısından gerekse açık ihaleler suretiyle daha önce söz verdiğimiz şekilde hayata geçecektir. Gecikme söz konusu değildir. En kısa sürede projeyi hayata geçireceğiz. Projenin bir an evvel satılması ricasında bulunduk. Bu proje, Galatasaray'ın finansal yapısını güçlendirmek, özellikle Bankalar Birliği ile olan kredi borcumuzun bir kısmının ödenmesi için bize büyük fayda sağlayacak."

"EN AZ 1 MİLYAR LİRALIK BİR SERMAYE OLACAK"

Başkan Dursun Özbek, bu projeden ne kadar gelir bekledikleri yönündeki bir soruya karşılık da, Faruk Akbal'ın, "En az 1 milyar liralık bir sermaye olacak" dediğini hatırlatarak, Galatasaray'ın da bir kısım harcamalar yapacağını, Akbal'ın harcamalardan sonra Galatasaray kasasına girecek minimum paradan bahsettiğini, satışların olmasıyla kademe kademe Galatasaraylılara ve genel kurul üyelerine bilgi aktaracaklarını ve açıkladıkları gibi şeffaf davranacaklarını ifade etti.

Galatasaray'ın bugün itibarıyla ağır bir borç yükü altında olduğu uyarısı yapan Özbek, şöyle devam etti:

"Bankalar Birliği, Galatasaray'ın borç durumunun rakiplerinden daha iyi olduğunu söyledi. Bizim rakiplerimize oranla en iyi olmamız mevcut borç yükünden kurtulmamamız anlamına gelmiyor. Elbette Galatasaray, her zaman en iyisi olmak zorunda. Bugün itibarıyla 2,2 milyar lira kredi borcumuz var Bankalar Birliğine. Galatasaray günde 1 milyon liraya yakın faiz ödüyor. Bu şartlarda kulübün istenen seviyeye gelmesi, sürdürülebilir sportif başarı yakalaması mümkün değil. Buradan çıkış için de mevcut gayrimenkulleri değerlendirmek suretiyle, eğer bugünkü durumuyla satmaya kalksak borcumuzu kapatmıyor. Onun için biz şunu tercih ettik; yönetim olarak dedik ki, elimizdeki gayrimenkulleri geliştirelim. Farklı bir boyut ortaya çıkıyor o zaman. Geliştirirken çok önemli iş ortaklarına da ihtiyaç duyuluyor. Burada Nevita şirketi, en önemli aktörlerden biri."

"Mecidiyeköy projesinde, Nevita'nın katkılarıyla borcumuzun aşağı yukarı yarıya yakın kısmını kapatabileceğimiz bir operasyon yapıyoruz." diyen Özbek, "Gelir fonunun süratle geleceğini umuyorum. Bankalar Birliği Konsorsiyumu ile yaptığımız anlaşma gereği Galatasaray kasasına düşen her kuruş borcu kapatmaya gidiyor. Onları ikna ettik, Galatasaray bu faiz dönemindeki bazı avantajlardan yararlanarak, gelen paranın kuruşuna dokunmayacak. Bu paranın daha büyük seviyeye gelmesi mümkün, bunları hepsini planladık. Projeden alınacak fonun yarısını Bankalar Birliği kredi borcumuzun ana parasını kapatması için ödedikten sonra borcumuz yarı yarıya azalacak. Diğer yarısı da Florya, Kemerburgaz projelerimize destek verecek fon olarak kullanılacak. Bunların hepsi planlandı." değerlendirmesinde bulundu.

"BORCUN TAMAMI FLORYA PROJESİYLE KAPANACAK"

Borcun yarısını kapattıktan sonra durmayacaklarını, diğer projelerini de tamamlama yoluna gideceklerini belirten Özbek, "Mecidiyeköy'den gelen para borcun tamamının kapatılmasına yetmez. Florya'da yapacağımız projeyle olacak borcun tamamını kapatılması. Sadece kapatma değil, kulübün 30-40 sene finansal bağımsızlığını sağlayacak projeler yapıyoruz. Paralarla altyapı, yeni gayrimenkul edindirme, branşları destekleyici bir gayret olacak. Ana para her zaman sabit kalacak. Gelen yönetimler para getirisiyle mevcut faaliyetlerini sürdürebilecek. Mecidiyeköy projesi bize motor olacak, önümüzü açacak, kaynak olacak bir proje." şeklinde konuştu.

Galatasaray'ın projelerini hayata geçirmek zorunda olduğunu ve tesisleşmede bilinçli bir şekilde hareket etmeleri gerektiğini de vurgulayan Özbek, "Burada 186'ya yakın bir gayrimenkul var. Galatasaray içinden 186 yatırımcı çıkması lazım. Çünkü burası Galatasaray'ın malıdır, Galatasaray'a yakışan bir yerdir. Değerli Galatasaraylıları da burada yatırım yapmaya davet ediyorum." ifadelerini kullandı.

"FİNANSAL YAPI İHTİYACIMIZ BÜTÜN KULÜPLERDEN DAHA FAZLADIR, ÇÜNKÜ GALATASARAY'IN BİR MİSYONU VAR"

Dursun Özbek, arazinin değerlendirilmesinde geç kalınıp kalınmadığı yönündeki soruya karşılık, buranın daha önce planlanıp akamete uğradığını hatırlattı.

Arazinin değerlendirilmesinde geç kalındığını vurgulayan Özbek, "Finansal yapının, sürdürülebilir sportif faaliyetlere yetmediği artık ortaya çıktı. Getirinin giderek düştüğü bir dönemde bir an evvel bu borç yükünden kurtulma gereği var. Bütün spor kulüplerinin bu şekilde düşünmesi gerekir. Finansal yapı ihtiyacımız bütün kulüplerden daha fazladır, çünkü Galatasaray'ın bir misyonu var. Olimpik sporları Türkiye'ye getiren ilk kurum Galatasaray. Avrupa ile rekabet ve onları yenmek üzere bir misyonumuz var. 17'ye yakın amatör branş, 2 bine yakın amatör sporcumuz var. Bunun harcamalarından şikayet etme durumunda değiliz. Bunu yapmak için elbette ki finansal yapıyı güçlendirmemiz lazım. Galatasaray'ı sadece bir futbol kulübü olarak değerlendiremezsiniz." diye konuştu.

Faaliyet dışı alanlarda da kulübe gelir üretmek zorunda olduklarına dikkati çeken Özbek, "Ciddi çalışmalarımız olabilir çok çeşitli alanda. Galatasaray'ın marka değerini her işe yansıtmak değerli. Mali yapıda bağımsızlığa kavuşmayı diliyoruz. Bunun için desteğe ihtiyacımız var. Sevgi iklimi içinde hareket etmemizin gereği var hep birlikte. Artık zaman o zaman. Buradan öteye daha köy yok. Hep beraber olacağız ve yansımasının ne kadar büyük olduğunu da hep beraber göreceğiz." değerlendirmesinde bulundu.

FARUK AKBAL: NİTELİKLİ YATIRIMCILARI PROJELERLE BULUŞTURUYORUZ

Nevita Yönetim Kurulu Başkanı Faruk Akbal da, tarihi bir imzaya şahitlik ediyor olmanın gururunu yaşadığını belirterek, "9 yıllık şirketiz. Doğrudan ya da dolaylı yatırımlarla 2 milyar dolar üzerinde Türkiye'ye döviz girişi sağladık. Nitelikli yatırımcıları projelerle buluşturuyoruz. Bu iş birliği güzel bir örnek. Global sermayeden Galatasaray'ın istifade etmesini ve kulübün finansal gücüne katkı sağlamak istiyoruz. Başkanın koyduğu vizyon heyecan verici. Finansa büyüme, bağımsızlık açısından doğru bir vizyon. Bizler de elimizden gelen tüm gayreti, bu vizyona erişebilmek için seferber ediyor olacağız." ifadelerini kullandı. Törende daha sonra karşılıklı imzalar atıldı.

Galatasaray Kulübü Başkanı Dursun Özbek ve Nevita Yönetim Kurulu Başkanı Faruk Akbal, açıklamaların ardından soruları yanıtladı.

O TARİHTE NEDEN SATILMADI?

Toplantıda Galatasaray Başkanı Dursun Özbek'e, arsayla ilgili 2012'den bu yana değerlendirme konusunda kulüp içinde tartışmalar yaşandığını, 2015'te kendisinin başkan yardımcılığı döneminde otel olarak projeye başlandığını, 2016'da otelin 100 milyon dolar karşılığında satılabileceğinin konuşulduğunu ve bugüne kadar buradan gelir sağlanamadığını hatırlatıp, "Galatasaray camiasının bu araziden maksimum verimi alabildiğini düşünüyor musunuz" diye sorduk.

Özbek, sorumuzu şu şekilde yanıtladı:

Çizdiğiniz kronoloji doğru. 2014. Rahmetli Duygun Ağabey döneminde başkan yardımcısıydım. Bu proje o zaman hayata geçti. O zaman yapılan çalışmalar çerçevesinde otel inşa edilmesi otelin çok daha kârlı bir iş olacağı konusu gündeme geldi ve projeye otel inşa etmek üzere başladık. Dediğiniz gibi 2016-17 döneminde buranın kaba inşaatı bitti, cephesi kapandı. Ondan sonra proje akamete uğradı ve devam edilmedi projeye. Aradan aşağı yukarı 5-6 sene geçti. Tabii gönül isterdi ki projeye devam edilsin ve proje hayata geçsin, Galatasaray'a sağlayacağı ekonomik katkıyı da son 5 senede sağlamış olsun, diye her Galatasaraylı böyle düşünür.

Evet 6 seneden beri yapılmadı ama bugün bu projenin yapılması gereği var. O günü itibariyle burada yapılacak otel 5 yıldızlı bir otelde yaklaşık 200'e yakın 190 küsur tane odası vardı. Balo salonları ve lokasyonu itibariyle de önemli bir projeydi.

O günkü rakamlar itibariyle satış olarak ifade etmedim ama şimdi dediğiniz rakama yakın fiyatlar ediyordu. O dönemde 5 yıldızlı bir otelin yani 200 odası olan bir otelin satış fiyatı da o civarlarda yani satmaya kalksak ama satmak için planlamıştık. O zaman işletilmesi konusunda planlar yapmıştık.

Şimdi değişen ekonomik koşullar değişen Galatasaray koşulları çerçevesinde, biz bugün itibariyle bir şeyin artık devam etmesinin mümkün olmadığını tespit ettik. Bu nedir? Galatasaray'ın finansal yapısının sportif faaliyetlere yetmediği konusu artık ortaya çıktı.

Yani senede 300-400 milyon TL faiz ödeyen bir kurumun... Sportif faaliyetlerden elde edilen. getirinin de giderek düştüğü bir dönemde bir an evvel bu borç yükünden kurtulması gereği var. Bu sadece Galatasaray'a özgü bir şey değildir bütün spor kulüplerinin bu şekilde düşünmesi gerekir.

Bizim sürdürülebilir finansal yapı ihtiyacımız bütün kulüplerden daha fazladır. Çünkü Galatasaray'ın bir misyonu var. Galatasaray olimpik sporları Türkiye'ye getiren ilk kurum. Kurucumuz Ali Sami Yen Bey'in söylediği gibi bizim buradaki faaliyetlerimiz çerçevesinde Avrupa'yla rekabet etmek ve onları yenmek üzere bir misyonumuz var. Bu misyon sadece futbol için değil. 17'ye yakın amatör branşımız var, 2 bine yakın amatör sporcumuz var.

Düşünün ki judo, yelken, yüzme gibi sporlarda biz olimpiyata katılacak Türk takımlarına sporcu yetiştiriyoruz. Bu bizim misyonumuz. Hiçbir zaman bunun harcamalarından, bunun masraflarından şikayet etme durumunda değiliz. Misyonumuzu yerine getirmek için elbette ki finansal yapıyı güçlendirmemiz lazım. Galatasaray Spor kulübü'nü sadece bir futbol kulübü olarak değerlendiremezsiniz.

Onun için özellikle gelirlerin düştüğü bu dönemde finansal yapının güçlenmesi şart. Biz esas faaliyetimizden yani sportif faaliyetlerden kâr edemiyoruz. Oyuncu ihraç eden bir ülke değiliz. O zaman değerli Galatasaraylılar biz misyonumuzu devam ettirebilmek için faaliyet dışı alanlardan spor kulübüne gelir üretmek zorundayız. Bu dijital dünya olabilir. Onun dışında çok ciddi çalışmalarımız var. Bu gayrimenkul işleri olabilir. Onun için çok ciddi çalışmalarımız var. Anlattım size. Çünkü Galatasaray öyle bir marka ki hangi alana girerse girsin, buyurun işte gayrimenkule girdik, en önemli gayrimenkul firmalarından Nevita bizle iş birliği yapmaktan son derece mutlu. Biz de mutluyuz. Galatasaray'ın marka değerini her tarafa, her yere, her imkana yansıtmanın gereği olduğunu düşünüyoruz.

Kısa zamanda değerli Galatasaraylılar sizlere söz verdiğimiz gibi biz mali yapıdaki bağımsızlığımıza kavuşmayı diliyorum. Bunun için de hepinizin desteğine ihtiyacımız var. Bu söylenen projenin başarılı olması için değerli Galatasaraylılar, hepinizin desteğine ihtiyacı var. Hep birlikte sevgiyle, sevgi iklimi içinde hareket etmemizin gereği var. Artık zaman o zaman. Buradan öteye daha köy yok. Hep beraber olacağız ve bu birlikteliğin Galatasaray'a yansımasının ne kadar büyük olduğunu, ne kadar faydalı olduğunu da inşallah hep beraber göreceğiz. Hepinize saygılarımı sunuyorum.

1 MİLYAR TL BEKLENİYOR

Galatasaray, binadaki konutların satılmasıyla 1 milyar TL civarında bir gelir bekliyor. Bu rakam gün itibariyle 54 milyon dolara yakın bir meblağa denk geliyor.