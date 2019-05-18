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"Galatasaray ilk transferini yaptı!" iddiası!

Süper Lig'de şampiyonluğa koşan Galatasaray'ın ilk transferini yaptığı öne sürüldü! Sarı-kırmızılıların bir süredir izledikleri Nijeryalı stoper Valentine Ozornwafor'u transfer ettiği belirtildi

Galatasaray

Spor Toto Süper Lig'de üst üste ikinci şampiyonluğa çok yakın olan Galatasaray, bir yandan Başakşehir maçına hazırlanırken diğer yandan da gelecek sezonun kadrosu üzerinde çalışıyor. Bu doğrultuda hareket eden sarı-kırmızılıların ilk transferini yaptığı da öne sürüldü!

BiP Spor'da yer alan habere göre Galatasaray, 19 yaşındaki Nijeryalı stoper Ozornwafor'u 250 bin dolara kadrosuna kattı. Sarı-kırmızılı ekibin scout'ları bir süredir Nijeryalı oyuncuyu izlemekteydi. Fatih Terim'in de Ozornwafor'u beğendiği, ancak henüz genç olduğu için süreye ihtiyacı olabilir şeklinde görüş verdiği de belirtilmişti.

VALENTINE OZORNWAFOR KİMDİR?

1 Haziran 1999 tarihinde doğan Valentine Ozornwafor, Nijerya ekiplerinden Enyimba Aba takımında forma giyiyor. 5 kez Nijerya U20, 1 kez de Nijerya U23 takımlarında forma giyen genç stoper bu yıl Nijerya Milli Takımı'na da çağrıldı.

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