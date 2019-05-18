Spor Toto Süper Lig'de üst üste ikinci şampiyonluğa çok yakın olan Galatasaray, bir yandan Başakşehir maçına hazırlanırken diğer yandan da gelecek sezonun kadrosu üzerinde çalışıyor. Bu doğrultuda hareket eden sarı-kırmızılıların ilk transferini yaptığı da öne sürüldü!

BiP Spor'da yer alan habere göre Galatasaray, 19 yaşındaki Nijeryalı stoper Ozornwafor'u 250 bin dolara kadrosuna kattı. Sarı-kırmızılı ekibin scout'ları bir süredir Nijeryalı oyuncuyu izlemekteydi. Fatih Terim'in de Ozornwafor'u beğendiği, ancak henüz genç olduğu için süreye ihtiyacı olabilir şeklinde görüş verdiği de belirtilmişti.

VALENTINE OZORNWAFOR KİMDİR?

1 Haziran 1999 tarihinde doğan Valentine Ozornwafor, Nijerya ekiplerinden Enyimba Aba takımında forma giyiyor. 5 kez Nijerya U20, 1 kez de Nijerya U23 takımlarında forma giyen genç stoper bu yıl Nijerya Milli Takımı'na da çağrıldı.