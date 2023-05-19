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Galatasaray'ın 11'i netleşiyor

Galatasaray, Demir Grup Sivasspor maçının hazırlıklarını sürdürüyor. Sarı kırmızılıların bu karşılaşmada sahaya çıkacağı kadro büyük ölçüde netleşti

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