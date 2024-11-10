Galatasaray'ın eski golcüsü futbolu bıraktı

Avrupa'nın önemli liglerinde ve iki dönem de Galatasaray forması giyen Fransız golcü Bafetimbi Gomis, futbolu bıraktığını açıkladı.

Son olarak Japon ekibi Kawasaki Frontale'nin formasını giyen 39 yaşındaki Fransız golcü, profesyonel futbol kariyerini noktaladı.