Karşılaşma öncesi yapılan ısınma çalışmalarında kendisini deneyecek olan Kerem, kasığında ciddi bir ağrı hissetmezse derbiye ilk 11’de başlayacak. Ancak derbide erken bir değişikliğe gitmek istemeyen teknik direktör Dominic Torrent, ısınma sırasında ağrı hissetmesi durumunda Kerem’i riske etmeyecek.