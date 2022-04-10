Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Galatasaray'ın Fenerbahçe maçı muhtemel 11'i

Süper Lig'in 32. haftasında Galatasaray, Fenerbahçe ile dev derbide karşı karşıya gelecek. Karşılaşma öncesi Galatasaray'dan son gelişmeler ve sarı-kırmızılıların muhtemel 11'i...

  • 01
    Galatasaray'ın Fenerbahçe maçı muhtemel 11'i

    Galatasaray, Süper Lig'in 32. haftasında Fenerbahçe deplasmanına çıkıyor. 20.30'da başlayacak dev derbiyi Atilla Karaoğlan yönetecek.
  • 02
    Galatasaray'ın Fenerbahçe maçı muhtemel 11'i

    Habertürk Spor'dan Erhan Kaan Adıgüzel'in haberine göre; Fenerbahçe derbisi Fatih Terim’in ayrılığının ardından göreve getirilen teknik direktör Domenec Torrent’in de geleceğini belirleyecek.
  • 03
    Galatasaray'ın Fenerbahçe maçı muhtemel 11'i

    30 Nisan’da yapılacak seçimde göreve gelecek olan iki aday Metin Öztürk ve Eşref Hamamcıoğlu şu an için Dominik Torrent’le çalışmayı düşünmüyor. 

     
  • 04
    Galatasaray'ın Fenerbahçe maçı muhtemel 11'i

    Ancak İspanyol teknik adamın Fenerbahçe derbisini kazanması ve sonraki haftalarda takımına iyi futbol oynatarak galibiyetlere devam etmesi durumunda, yeni yönetimin Torrent’e gelecek sezonda da şans verebileceği öğrenildi.
  • 05
    Galatasaray'ın Fenerbahçe maçı muhtemel 11'i

    KEREM’İN DURUMU ISINMADA BELLİ OLACAK

    Süper Lig’de bu akşam Kadıköy deplasmanına çıkacak olan Galatasaray‘da hafif sakatlığı bulunan Kerem Aktürkoğlu‘nun durumu maç saatinde belli olacak. 
  • 06
    Galatasaray'ın Fenerbahçe maçı muhtemel 11'i

    Karşılaşma öncesi yapılan ısınma çalışmalarında kendisini deneyecek olan Kerem, kasığında ciddi bir ağrı hissetmezse derbiye ilk 11’de başlayacak. Ancak derbide erken bir değişikliğe gitmek istemeyen teknik direktör Dominic Torrent, ısınma sırasında ağrı hissetmesi durumunda Kerem’i riske etmeyecek. 
  • 07
    Galatasaray'ın Fenerbahçe maçı muhtemel 11'i

    Fenerbahçe önünde Kerem olmazsa Babel’i sağ kanada çekmeyi planlayan İspanyol hocanın, Emre Kılınç’ı sol kanatta görevlendireceği öğrenildi.
  • 08
    Galatasaray'ın Fenerbahçe maçı muhtemel 11'i

    MUHTEMEL 11

    Fernando Muslera
  • 09
    Galatasaray'ın Fenerbahçe maçı muhtemel 11'i

    Sacha Boey
  • 10
    Galatasaray'ın Fenerbahçe maçı muhtemel 11'i

    Victor Nelsson
  • 11
    Galatasaray'ın Fenerbahçe maçı muhtemel 11'i

    Marcao
  • 12
    Galatasaray'ın Fenerbahçe maçı muhtemel 11'i

    Patrick van Aanholt
  • 13
    Galatasaray'ın Fenerbahçe maçı muhtemel 11'i

    Taylan Antalyalı
  • 14
    Galatasaray'ın Fenerbahçe maçı muhtemel 11'i

    Berkan Kutlu
  • 15
    Galatasaray'ın Fenerbahçe maçı muhtemel 11'i

    Alexandru Cicaldau
  • 16
    Galatasaray'ın Fenerbahçe maçı muhtemel 11'i

    Ryan Babel
  • 17
    Galatasaray'ın Fenerbahçe maçı muhtemel 11'i

    Kerem Aktürkoğlu (Emre Kılınç)
  • 18
    Galatasaray'ın Fenerbahçe maçı muhtemel 11'i

    Bafetimbi Gomis

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.