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Galatasaray'ın galibiyet özlemi üç maça çıktı

Fatih Karagümrük ile berabere kalan Galatasaray'da galibiyet hasreti 3 maça çıktı. Sarı-kırmızılılar, son olarak 30. haftada deplasmanda Kayserispor’u mağlup etmişti

Galatasaray'ın galibiyet özlemi üç maça çıktı

Süper Lig'in 34. hafta mücadelesinde sahasında Fatih Karagümrük ile 1-1 berabere kalan Galatasaray'ın galibiyet özlemi üç maça yükseldi. Ligdeki son iki maçında Çaykur Rizespor ve Atakaş Hatayspor'a kaybeden sarı-kırmızılı ekip, Fatih Karagümrük ile de berabere kalarak son üç haftada 8 puan kaybetti.

Galatasaray bu sonuçla puanını 62'ye, Fatih Karagümrük de 49'a yükseltti. Sarı-kırmızılı takım, Süper Lig'in 35. haftasında deplasmanda Göztepe ile karşılaşacak. Fatih Karagümrük ise haftayı maç yapmadan (BAY) geçecek.

6 MAÇTA 1 GALİBİYET

Galatasaray, Süper Lig'de çıktığı son 6 maçın sadece birini kazanabildi. Sarı-kırmızılı takım, son 6 maçında bir galibiyet, 2 beraberlik ve 3 mağlubiyet yaşadı. Bu sürede Kayserispor'u yenen Galatasaray, Sivasspor ve Karagümrük ile berabere kaldı, Ankaragücü, Çaykur Rizespor ve Hatayspor'a mağlup oldu. Galatasaray, söz konusu süreçte alması muhtemel 18 puanın sadece 5'ini hanesine yazdırabildi.

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