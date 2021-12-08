Galatasaray'ın kamp kadrosu açıklandı

Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi E Grubu altıncı haftasında İtalya temsilcisi Lazio ile deplasmanda oynayacağı maç için bugün Roma'ya gidiyor. Galatasaray kafilesi, Lazio maçı için saat 12.00'de Türk Hava Yolları'na ait özel bir uçuşla İtalya'ya hareket edecek. Kadroda korona virüs testi pozitif çıkan Rumen futbolcu Alexandru Cicaldau bulunmuyor.

Sarı-kırmızılıların Lazio maçı kamp kadrosunda şu futbolcular yer alıyor:

"Fernando Muslera, DeAndre Yedlin, Taylan Antalyalı, Alpaslan Öztürk, Patrick van Aanholt, Kerem Aktürkoğlu, Ryan Babel, Mustafa Muhammed, İsmail Çipe, Ömer Bayram, Olimpiu Morutan, Berkan Kutlu, Kaan Arslan, Victor Nelsson, Christian Luyindama, Atalay Babacan, Marcao Teixeira, Jankat Yılmaz, Barış Alper Yılmaz, Emre Kılınç, Bartuğ Elmaz, Halil Dervişoğlu, Sofiane Feghouli, Mbaye Diagne."